A világ elitjébe került a Corvinus Egyetem

A Budapesti Corvinus Egyetem idén először került fel a Quacquarelli Symonds (QS) nemzetközi felsőoktatási rangsorának executive MBA-listájára, rögtön a 20. helyen debütálva. A képzés ezzel nemcsak Kelet-Közép-Európa legjobbja lett, hanem Európában is a nyolcadik helyet szerezte meg.

A február közepén közzétett listán összesen 30 intézmény kapott helyet, Magyarországról kizárólag a Corvinus képzése. Bruno van Pottelsberghe, az egyetem rektora szerint a kiváló helyezés annak köszönhető, hogy az executive MBA-program gyakorlatorientált oktatásával, kritikai és stratégiai gondolkodásra építő módszertanával, valamint nemzetközi és regionális fókuszával kiemelkedik a mezőnyből – derült ki a Corvinus közleményéből.

A Corvinus executive MBA-képzésének sikeréhez az innovatív vezetőfejlesztési program, a támogató közösségi szemlélet és a Maastrichti Egyetemmel (MSM) való duális képzési együttműködés is hozzájárul.

A világ élvonalában a Corvinus mesterszakja is

A QS másik rangsorában, amely a full-time MBA- és mesterképzéseket értékeli, a Corvinus nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterszakja is bekerült a listára. A képzés a 81. helyet szerezte meg, Magyarországról egyedüliként labdába rúgva.

A rektor szerint ez is azt mutatja, hogy az egyetem képzései nemzetközi szinten is versenyképesek. A szak egyedisége a módszertani megalapozottságban, az egyéni tanulási utak bevezetésében és a globális szemléletben rejlik. Ezt erősíti az is, hogy a program több mint húsz éve kettősdiploma-együttműködésben működik a University College London egyik mesterszakával.

A QS rangsor célja, hogy segítse a hallgatókat a megfelelő képzések kiválasztásában, valamint a munkáltatókat abban, hogy olyan diplomásokat találjanak, akik megfelelnek az elvárásaiknak. Az értékelés során hat szempontot vettek figyelembe, köztük a képzés tartalmát, az akadémiai és munkáltatói hírnevet, a végzettek elhelyezkedési arányát és a kutatási teljesítményt.

A tematikus executive MBA-listát a Cambridge-i Egyetem Judge Business School vezeti, míg a full-time MBA és mesterszakokat minősítő rangsor első helyezettje az Arizonai Állami Egyetem üzleti iskolája lett.

A Budapesti Corvinus Egyetem Magyarország vezető intézménye az üzleti és gazdasági képzések területén, amely célul tűzte ki, hogy Kelet-Közép-Európa legjobb egyetemévé váljon ezen a területen.