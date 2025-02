Drogozásra ösztönözheti a fogyasztókat a balliberális városvezetés drogpolitikája

Pikó András polgármester vagy hazudott, vagy magasról tesz a lakosság véleményére – jelezte a Metropol. Emlékeztettek: Józsefváros polgármestere ugyanis korábban azt mondta, nem hozza vissza a kerületbe például a hírhedt, tűcserével foglalkozó Kék Pont Alapítványt az óriási lakossági ellenállás miatt.

Most azonban ezt még is megtette.

Budapesten sem jobb a droghelyzet, Karácsony Gergely a Tisza Párt képviselőivel leszavazta azt, hogy legyen a fővárosnak új drogstratégiája. Emlékezetes, hogy Szentkirályi Alexandra kezdeményezte, dolgozzanak ki egy új stratégiát, de a vita alatt jórészt csak csöndben ülő baloldali szivárványkoalíció tagjai egyszerűen csak a lakossági érdek ellen szavaztak. Így maradt a tűcsereprogram, bulikon a tablettabevizsgálás és az elkülönített drogozószobák létrehozása – jelezték.

A baloldalon a szerhasználó a fontos, nem a lakos

Ahogy a Magyar Nemzet már beszámolt róla, ötévnyi semmittevés után újjáalakították Pikó Andrásék a Józsefvárosi Kábítószerügyi Egyeztető Fórumot (JKEF). A fórum tagjai között pedig olyan új szereplők jelentek meg, mint a 2014-ben kiebrudalt Kék Pont Alapítvány, amelyet a köznyelv csak tűosztogatókként emlegetett. Emellett visszatért az a Sárosi Péter is, aki már korábban is a drogliberalizációért és a kapudrogként ismert marihuána legalizálásáért küzdött, de a nevéhez kötődik a józsefvárosi belövőszobák létrehozásának ötlete is. Sárosi Péter a közösségi oldalán jelentette be, hogy Pikó András felkérte, vegyen részt a JKEF újjáalakításában és ő ezt elfogadta.

Úgy tűnik, ők fogják alakítani a kerületi drogpolitikát, akkor is, ha a lakosság tiltakozik ellene.

A szivárványkoalíció is a budapestiek érdeke ellen van

A főváros egészében sem jobb a helyzet, a balliberális városvezetés drogstratégiája nem a megelőzésre vagy a leszoktatásra összpontosít, hanem a drogozásra ösztönöz – írta a Metropol. A Fidesz–KDNP frakcióvezetője az első javaslatai között vetette napirendre a közgyűlésen a témát, miután még véletlenül sem akarta, hogy Karácsonyék elindítsák a veszélyesen elhibázott tűcsereprogramot, hogy tablettabevizsgálási akciókat kezdeményezzenek bulikon vagy a szórakozóhelyeket kötelezzék úgynevezett drogozószobák létrehozására.

Mint anya, akinek kiskamasz gyermeke van, egyszerűen nem tudom ezt elfogadni. A drogozószobák és az a gyakorlat, hogy a bevizsgált drogokat visszaadják a fogyasztóknak, egyértelműen azt sugallja, hogy a kábítószer-fogyasztás rendben van, sőt hogy azt a főváros »kényelmesebbé« akarja tenni

– hangsúlyozta korábban Szentkirályi Alexandra. Aki szerint a balliberális drogstratégia egyfajta legalizálása a szerhasználatnak, amely nagyon nagy veszélyeket rejt magában.

„Ez gyakorlatilag normalizálja a droghasználatot, ami a legrosszabb üzenet a gyerekeink felé. Karácsony Gergelyék tervei között szerepel egy érzékenyítő kampány is, ami a szermentességet nem megkövetelő intézkedéseket népszerűsíti” – jelezte a frakcióvezető. Majd ezt kérdezte: „Hogyan védjem meg a gyermekemet, ha maga Budapest is a drogozásra ösztönzi?”

Karácsony és Pikó ugyanazokkal tenné elfogadottá a szerhasználatot

Karácsony Gergely a drogprogramjában szintén Sárosi Péter elképzeléseire támaszkodott, aki a Soros Györgyhöz köthető álcivil Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) korábbi munkatársa volt. Legutóbb akkor került rivaldafénybe a szervezet, amikor híre ment, hogy külföldi drogosokat kezeltetnének Magyarországon, illetve hogy a droglobbistái azon is fáradhatatlanul dolgoznak, hogy

dekriminalizálják a kábítószer-fogyasztást, vagyis ne legyen büntethető, ami a Drogkutató Intézet szakmai meglátása szerint az első lépés a legalizáció felé vezető úton

– hívta fel a figyelmet a hírportál.