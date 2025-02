Elapadnak a guruló dollárok, nagyon kell Rákosrendező a balos gazdasági holdudvarnak

– Ki emlékszik még a guruló dollárok ügyére? – tette fel a kérdést Szepesfalvy Anna fővárosi képviselő a közösségi oldalára feltöltött videójában. A fideszes képviselő emlékeztetett: 2022-ben a baloldal lebukott: tiltott kampányfinanszírozást kaptak Amerikából.

Ezekből a milliárdokból aztán csurrant-cseppent egy potom százmilliócska Bajnai Gordon DatAdat nevezetű cégének.



– Bajnai, Veres és a Wallis-csoportnak a neve ismerősen csenghet már a Városháza eladása körül kialakult botrány ügyében is. Emlékezetes, hogy itt is Bajnai Gordon és köre került gyanúba, amikor a budapestiek egyik legjelentősebb vagyontárgyának, a Városházának a hatalmas telkéről és a műemléki védettség alatt álló épületegyüttesének az elkótyavetyélésről, elmutyizásáról volt szó. Itt került a képbe Kiss Ambrus is, aki akkor a főpolgármester helyettese volt, most pedig a hivatal főigazgatója – sorolta Szepesfalvy. Hozzátette: ugyanis az előkerült hangfelvételek alapján felmerült a gyanú, hogy Kiss Ambrus egy úgynevezett jutalékos rendszert üzemeltethet a vagyontárgyak eladása után és egyéb beszerzések kapcsán.

– A kör be is zárult, meg is vannak a célszemélyek, kik azok, akik érdekeltek abban, hogy a Rákosrendező körül is hasonló fővárosi mutyi alakuljon ki, mint például a Városháza eladása ügyében. És hogy miért olyan kétségbeesetten fontos ez nekik pont most? – tette fel a kérdést a Fidesz politikusa.

A videóban elhangzott: Donald Trump amerikai elnök beiktatásának második napján aláírt egy olyan rendeletet, amiben megtiltotta a külföldre irányuló támogatások kifizetését. Elapadtak tehát azok a csapok, amin keresztül a városvezetés, az üzleti kör és a médiaholdudvar is kapta a guruló dollárokat. Ezt a kiesést pedig mihamarabb pótolni akarják.

A fővárosi képviselő elmondta, fals információkkal, mesterséges intelligenciával generáltatott mecsettel, 500 méteres felhőkarcolóval rémisztgetnek, egy olyan területet fantáziáltak, ahova magyar ember csak útlevéllel léphet be. Szerinte semmilyen más céljuk nincsen, minthogy megakadályozzák azt, hogy egy sikeres befektető sok-sok milliárdot hozzon ide, és építsen ebből egy jól működő, modern, új városrészt.

– Ehelyett ők azt szeretnék, hogy ugyanúgy, ahogy a Városháza tekintetében, ezt a területet is inkább ők mutyizhassák tovább. Na, így kerül a csizma az asztalra Bajnai, Veres, Karácsony, Kiss Ambrus pedig ebbe a rákosrendezői ügybe – húzta alá.

Szepesfalvy hozzátette:

– Azt is hallhattuk az elmúlt évek során, hogy ennek a városnak nincsen pénze. Különösképpen decemberben, amikor elfogadott a közgyűlés balliberális többsége egy olyan költségvetést, ami törvénytelen, hiszen hiánnyal tervezték.

Akkor azt mondták, hogy itt nincs pénz arra, hogy adót fizessünk be, nincs pénz arra, hogy kukákat tegyünk ki, hogy a közbiztonságot javítsuk, hogy az utak minőségét javítsuk, hogy BKV-t fejlesszünk, hogy P+R parkolókat építsünk, ezekre mind nincs pénz, semennyi, egyáltalán nincsen.

– Ehhez képest most azt láthattuk, hogy hirtelen 50 milliárd úgy előkerült valahonnan. Nagy kérdés az, hogy egyébként biztos, hogy egy olyan terület megvételére van-e szükségünk ebből a pénzből, amelyiken rengeteg befektetésre van ahhoz szükség, hogy egyáltalán el lehessen kezdeni építkezni, hiszen nagyon komoly környezetszennyezés zajlott ezen a területen.

Ezek szerint nem volt igaz az, hogy nincsen pénz.

Ha valakinek valami fontos – és úgy látszik, ez a telek ennek a körnek nagyon fontos – akkor tudnak erre költeni. Kár, hogy a budapestiekre nem tudnak – magyarázta a politikus.

Arra is kitért: Budapestnek 22 azonosított rozsdaövezete van, amelyek fejlesztésre, rekultivációra várnak. Karácsony Gergelynek nemhogy ezekhez nem sikerült hozzányúlnia az elmúlt években, egy sokkal kisebb mértékű beruházást, a Városháza parkot sem sikerült megvalósítani.

– Ezek után egy kicsit bátornak tűnik az, hogy ő most azt mondja, hogy körülbelül egy százszor ekkora beruházást ő minden továbbiak nélkül le tud vezényelni Budapesten.

Megszerzi hozzá a megfelelő forrást, megszerzi hozzá a megfelelő befektetőket.

Nos, röviden ennyit a Rákosrendezőről – mondta. Szepesfalvy emlékeztetett a Városligetnél kialakult hangulatkeltésre.

Mint mondta: Karácsony és köre akkor is keresztbe feküdtek mindennek. Kiabáltak kígyót, békát, környezetrombolást, teljesen felajzották az embereket.

– Ehhez képest elkészült ez a beruházás, és a budapestiek a mai napig nagyon szívesen használják, szép városi park, igényes zöldfelület jött létre. Ha meg fog épülni, ők lesznek az elsők, akik azt fogják mondani, hogy ők mindig is mondták, hogy itt erre van szükség. Mert mindig szeretnek odaállni egy elkészült kormányzati fejlesztés mellé, és learatni azt a dicsőséget, ami nem is jár nekik, hiszen az elejétől gátolták a fejlesztéseket – húzta alá Szepesfalvy Anna.

A teljes hétperces videót itt nézhetik meg: