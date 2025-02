Holtan találtak egy belga férfit Jászapátiban + videó

Több mint húsz kutyát hagyott maga után egy belga férfi, aki jászapáti otthonában hunyt el. Az ebeket most több állatvédő szervezet próbálja megmenteni.

A helyiek elmondása szerint a férfi több napja halt meg, a szóbeszéd szerint elég zűrös életet élt, a házban is embertelen állapotok uralkodtak.

Csak napok múlva találtak rá, addig a kutyák őrizték halott gazdájukat.

A Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírportál beszámolója szerint az elmúlt napokban több állatvédő szervezet is felhívást tett közzé a közösségi médiában az árván maradt kutyák megmentéséért.

Az Animal Help Alapítvány/Jászberényi Ebrendészeti Telep gazdit keresői arról számoltak be, hogy február 17-én a rendőrség segítséget kért tőlük, mert a kutyák senkit nem engedtek be elhunyt gazdájuk házába. Aztán a kutyák befogásához kérték a jászberényi ebrendészet segítségét, két kutya az alapítvány gondozásába került.

A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság a lap megkeresésére azt mondta, az állatok közül kettőt a jászberényi ebrendészek elvittek a telephelyükre, míg a többi négylábú elhelyezéséről a jászapáti jegyző saját hatáskörében gondoskodik.

A férfi elhalálozása miatt az ingatlanon lévő ebek gazdátlanná váltak.

A polgármesteri hivatalban nem jelentkezett sem leendő örökös, sem olyan, aki gondozásba venné a kutyákat,

ezért a hivatal több állatvédő szervezettel felvette a kapcsolatot a négylábúak elhelyezése érdekében.

Február 20-án helyszíni szemlét tartottak, melynek során számba vették a kutyákat. Az udvaron és a házban összesen 15 ebet találtak, így végül több állatvédő szervezet összefogásával sikerült a gazda nélkül maradt állatok életét megmenteni.