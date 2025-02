Varju László hazudhatott a céges érdekeltségeiről vagyonnyilatkozatában

Növelt vagyon

A Gyurcsány-párt elítélt politikusa ezzel párhuzamosan a pénzügyi vagyonát is jelentősen növelte: az egy évvel korábbi 3,19 millióval szemben már 45 millió forintot tart értékpapírban, valamint 2 millió forint készpénze és 3 millió forintnyi más szerződés alapján fennálló pénzkövetelése is keletkezett.

Varju László az egy év alatt összeszedett, összesen 125 millió forintra rúgó tartozásaiból 46,81 millió forint sorsa tehát pontosan dokumentálható, a maradék 78,19 millió forintról ugyanakkor már nem adott pontos számadást.

A pénz egy részét minden bizonnyal befektette, hiszen Varju a korábbi két, MBH-s nyugdíjpénztári tagsága mellé az OTP egészségpénztárának is tagja lett tavaly, de életszerűtlennek tűnik, hogy erre költött volna ennyi hitelből felvett pénzt (a befektetett összeg mennyiségéről egyik pénztár esetében sem vallott a politikus, hiszen „díjazás nélküli” kategóriát jelölt meg).

Varju László 2024-es vagyonnyilatkozata. Fotó: Ripost

Érdekesség, hogy Varju a Gyurcsány-párt egyik gazdasági szakértőjeként az adóköteles jövedelmek között tüntette fel a nyugdíj- és egészségpénztári tagságokat.

Számos furcsaság Varju László vagyonnyilatkozatában

Az elítélt DK-s politikus egyéb változást nem tüntetett fel a 2023-as évhez képest: továbbra is egyedüli tulajdonosa egy 1455 négyzetméteres mágocsi ingatlannak, nincsenek nagy értékű ingóságai és továbbra is az Európai Magyarok nevű DK-s egyesület tagja. Legalábbis ezt állítja Varju László, a birosag.hu-n 2024. május 29-én közzétett egyesületi beszámolót ugyanakkor mégis elnökként írta alá. Ugyanezt láthattuk a gyurcsányista politikus 2022-es és 2023-as vagyonnyilatkozataiban is:

azokban is tagként jelölte meg magát, az egyesületi beszámolókat viszont rendszerint elnökként írta alá.

További érdekesség, hogy az Európai Magyarok Egyesületének székhelye megegyezik Varju László lakcímével. Felmerül a kérdés, hogy az elítélt politikus miért tartotta fontosnak eltitkolni az elnöki tisztségét. Az Európai Magyarok Egyesülete a 2024-ben leadott beszámolója alapján egyébként nem végez/végzett érdemi tevékenységet, érdekesség ugyanakkor, hogy a birosag.hu szerint Varju Lászlón kívül még az újpesti városvezetés két tagja, a polgármester Trippon Norbert és az alpolgármester Bedő Kata is a szervezet képviselőjének számít.

A furcsaságok itt még nem érnek véget. Varju László a 2024-es vagyonnyilatkozatában 6 cégben jelölt meg tulajdonrészt:

Varju Kft. Zöld Sziget Panzió Kft. Promiksz Kft. Siva.hu kft. Europaimpex Kft. Eurint nkft.

Bár a gyurcsányista politikus nem végez díjazással járó feladatot ezekben a cégekben az Opten legfrissebb, 2023-as adatai alapján a Siva.hu 10 673 000, a Varju Kft. 5 879 000 forintos nettó árbevételt ért el, míg a Zöld Sziget Panziónak és az Euroatlanti Integrációs Nonprofit Kft-nek (Eurint) egyáltalán nem volt bevétele.

Varju László céges érdekeltségei. Fotó: Ripost

Varju László ugyan az általa „Promiksz”-nek írt, de hivatalosan PRO-MIX Bróker elnevezésű cégben meglévő tulajdonrészéről is vallott a 2024-es vagyonnyilatkozatában, de az Opten szerint 2019 óta már nem tulajdonos ebben a kft-ben. Hasonlóan zavaros a helyzet az Europaimpex esetében, ahol 2017-ig volt tag az elítélt DK-s politikus, mivel a céget az Opten szerint ebben az évben felszámolták. Varju László tehát két cég esetében is valótlanságot állított a 2024-es vagyonnyilatkozatában.

Borítókép: Varju László és Gyurcsány Ferenc (Fotó: Kovács Tamás)