Vitályos Eszter: A kormány megvédi a nyugdíjasokat az elszabaduló élelmiszeráraktól

– Kapálóznak Brüsszelben, megvédjük a 13. havi nyugdíjat, megvédjük a rezsicsökkentést is, sőt a nyugdíjasokra is kiterjesztettük a vidéki otthonfelújítási programot, de ennyivel nem érjük be – fogalmazott Vitályos Eszter a Facebook-videójában.

A kormányszóvivő jelezte, hogy védőernyőt tartanak a nyugdíjasok pénztárcája fölé is, nem hagyják, hogy az élelmiszerárak többet vegyenek ki a zsebükből. Szerinte elfogadhatatlan, hogy az elszabaduló árak és a multik mohósága a magyarokat károsítsa meg, ezért határozottan fellépnek a drágulás ellen.

Megerősítve a nyugdíjasokkal kötött szövetségünket, az év második felétől kezdve számukra visszatérítjük a zöldségek, a gyümölcsök és a tejtermékek áfáját egy meghatározott havi összeghatárig

– tette hozzá a politikus.