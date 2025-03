Embertelen állapotok uralkodnak a salgótarjáni drogtanyán

Lyukak a falakban, lehullott, széttört csempék a padlón, falból kitépett csövek és szeméthalom. Ezt látja, aki belép a salgótarjáni Zöldfa úton álló üres lakások egyikébe, ahová beköltöztek a drogosok.

Az áldatlan állapotokat bemutató fotókat egy Zagyvapálfalván szerveződő önkéntes csoport vezetője osztotta meg a közösségi oldalán, aki mindent megtesz, hogy a kábítószerfüggők eltűnjenek a területről. A könyéken élők az utcára is félnek kilépni miattuk, és féltik a gyerekeiket is.

– A napokban egy tizenkét éves fiú lett rosszul az utcán, mert füstöt szívott. A szintetikus szerekhez könnyű hozzájutni, azokat olcsón árulják. Ezért tépik ki a falból a csöveket, pár száz forintért eladják és drogot vesznek rajta, a gyerekek pedig látják az üres lakásokban, hogyan kell használni – mondta a Noolnak Hranek Krisztián. Nem csak a nyolc-tíz lakás szobái mocskosak, a házak mögött is halmozódik a szemét, mert az ablakon is sok mindent kidobálnak a drogtanyán élők. Ugyanakkor nem ez a legnagyobb probléma.

– Sokan félnek a drogosoktól és attól, hogy megtámadják, kirabolják őket. A lépcsőházakban kicsavarják a villanykörtét is, az idősek nem tudnak lejönni a lépcsőn sötétedés után. Nem kapunk segítséget, ide a közmunkások sem mernek bejönni, de még konténereket sem hoznak ebbe az utcába, amibe önkéntesekkel összegyűjthetnénk a szemetet. A terület képviselője, Klajban János most a segítségéről biztosított – tette hozzá Hranek Krisztián, aki tarthatatlannak tartja a helyzetet.

Az utóbbi időben a környéken több rendőrségi akció is volt, 18 embert vittek be kihallgatásra.

Az önkéntes csapat együttműködik a hatóságokkal. Folyamatos jelenlétükkel pedig igyekeznek elrettenteni a drogosokat. Egyre többen csatlakoznak hozzájuk, és Salgótarján más utcáiba is hívták már őket. A helyiek főleg a gyerekeket féltik, akiknek nem sok esélyük lesz normális életet élni, ha elkezdenek drogozni.

Egyre nagyobb nyilvánosságot kap ez a probléma, így bízom abban, hogy lesz előrelépés ezen a területen

– fogalmazott Hranek Krisztián.

Februári évértékelőjében jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök, hogy hajtóvadászat indul a kábítószer-kereskedők után Magyarországon. Kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztost is kinevezett a miniszterelnök, és az alaptörvényben rögzítik, hogy tilos kábítószert előállítani és terjeszteni Magyarországon.