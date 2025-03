Magyar Péterék pártindulóját is külföldön írták, nem csak a programjukat + videó

Még huszonnégy óra sem telt el, mióta Magyar Péter előrukkolt a Tisza Párt új indulójával, már többeknek gyanús lett, hogy mintha már hallották volna valahol. Felmerült, hogy a dal, a zene, a képi világ sem eredeti, egyszerűen fogalmazva koppintották Magyarék.

Állítólag ugyanis a nagy csinnadrattával beharangozott

Kell egy jobb ország című induló egy svéd rockegyüttes korábbi zeneszámának koncepciójára hajaz.

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója közösségi oldalán azt írta:

nem csak a programjukat, még a párthimnuszukat is külföldön írják Magyar Péterék.

Feltette a kérdést: valóban egy skandináv zenekar koncepcióját emelte át a párt az új indulójába?

A politikus egy, a Faktum projekt oldalán megjelent elemzést is megosztott, melyben azt írják, Magyarék dala rejtélyesen hasonlít a svéd Kent Då Som Nu För Alltid számára. Szerintük ha meghallgatjuk a két dalt, egyértelmű, hogy nem csak klipek koncepciója azonos, hasonlóságok a dalban is megfigyelhetők, például a két dobos rejtélyesen hasonló, szinte teljesen azonos ritmust dobol. Ha zenei szempontból nem is tökéletes az egyezés (a svéd dal egyébként instrumentális), a videó koncepciója kísértetiesen hasonló.

Egy másik vélemény szerint

a Kell egy jobb ország című dal verzéje túlságosan hasonlít némileg más ritmizálással az 1969–1971 között működő Kex együttes egyik számára, amely József Attila Tiszta szívvel című versére íródott.

– Efelett még szemet hunyhatna az egyszerű halandó, de ahogyan a Mindenszó portál főszerkesztője bemutatta, a svéd Kent nevű alternatív rockegyüttes utolsó, 2016-os albumának egyik daláról készült klip is olyan, mintha a tiszás induló klipjét néznénk, és ott azért már kórusban szisszen fel mindenki, hogy na ne már! – olvasható a vélemény.

Ugyanis az induló klipváltozatát készítő Radnai Márk műve mintha

hiteles másolata lenne mind dramaturgiájában, mind képi világában a svéd együttes klipjének,

azzal a különbséggel, hogy a tiszás team egy hamis érzetet is sugall Magyarországról. A „bukjon a zsarnokság” szövegbéli megfogalmazás sértő és valótlan, hiszen a szó kegyetlen elnyomást, diktatúrát, önkényt jelent.

