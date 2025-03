Hamarosan bejelentést tesz Orbán Viktor, holnap pedig Kormányinfó várható

Fontos döntés születhetett, amelyet Orbán Viktor hamarosan megoszt a nyilvánossággal is. A miniszterelnök közösségi oldalán osztott meg képet a kormányülésről, de Nagy István agrárminiszter is posztolt fotókat a munkáról. A tárcavezető elmondása szerint beszámolót tartott az állategészségügyi helyzetről: újabb szarvasmarhatartó telepen, Levélen is megjelent a ragadós száj- és körömfájás betegség.

„Mindent megteszünk azért, hogy megállítsuk a fertőzés terjedését, de ehhez kell az állattartók együttműködése is. A hatósági előírásokat be kell tartani” – hívta fel a figyelmet Nagy István.

A megszokott módon a kormányülést követő napon, vagyis holnap 10 órakor pedig újra Kormányinfót tart Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő, akik beszámolnak a kabinet legújabb döntéseiről. A Kormányinfót, ahogy legutóbb is, úgy most sem az V. kerületi Garibaldi utcában, hanem az I. kerületi karmelita kolostorban fogják megtartani.

A tájékoztató a megszokottak szerint követhető lesz élőben az M1 csatorna műsorán, a Hír TV adásában és a kormány Facebook-oldalán is. A Magyar Nemzet is folyamatosan frissülő cikkben, élőben közvetíti az eseményt.