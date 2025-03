Rapid délelőtti friss – Lobbi Ukrajnáért, közben forró helyzet Romániában + videó

– A korábbi amerikai mélyállam ötletelését viszi tovább Brüsszel, amikor Ukrajna uniós tagságát tartja mindennél fontosabbnak – fogalmazott Odrobina Kristóf. Hozzátette, Brüsszelt egy megvadult kutyához tudná hasonlítani, aki szót fogadott, elfogadta a demokrata vezetés minden utasítását, most viszont kicsúszott a kezükből az irányítás. Kollégáink ugyan abban egyetértettek, hogy a világra nyitottnak kell lenni keleti és nyugati irányban is, de hogy a magyar embereknek bármi hasznuk legyen az ukrán csatlakozásból, azt teljesen kizártnak tartották.

Megjegyezték, kerestek érveket, de ha akár egy éven keresztül ülnének egymással szemben a műsor asztalánál, akkor sem találnának olyan pozitívumokat, amivel az EU-s országok állampolgárai jól járnának.

Újságíróink áttértek Romániára is, ahol egyre forróbb a helyzet: tüntetők csaptak össze rendőrökkel, ugyanis a román központi választási bizottság tegnap elutasította a tavalyi, félbeszakított elnökválasztáson legtöbb szavazatot szerzett Calin Georgescu jelöltségének bejegyzését a májusi megismételt elnökválasztásra. Most éppen néhány dokumentum nem felelt meg a bizottság szerint, de Georgescut azzal is vádolták, hogy az oroszoktól kapott pénzt. Hogy mi az igazság, azt nem tudjuk, de podcastműsorunkban felmerült a kérdés, hogyhol volt a román titkosszolgálat eközben. Bővebben a Rapidban.