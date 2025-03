Rapid délelőtti friss – Sunnyognak a tiszások, közben Trump és Putyin újra egyeztet + videó

Bálint Botond lényegében csak viccesen tudott fogalmazni a tiszásokról, amikor szóba került a tegnapi, néppártnak írt levél. Mint fogalmazott, a címzett brüsszeliták nem mellékesen azt sem tudták, mit ünnepeltünk március 15-én, a legtöbben azt gondolták, hogy 1956-ot. Próbálta komolyra fordítani a szót, majd kifejtette, hogy az a párt, amelyik mond valami vaskosat az EP-ben, majd a hazájában is valami hasonlót, miközben a kettő nem egyezik meg egymással, közben már megszavaztatná a sajátjait, hogy mit gondolnak Ukrajnáról, a háborúról és a szomszédos ország uniós csatlakozásáról, az nem tekinthető hitelesnek. Kollégáink hozzátették, hogy Magyar Péteréket beárazta a néppárt, és tudják nagyon jól, hogy úgy fognak szavazni, ahogy Weberék szeretnék.

Innen tolta át a beszélgetés fonalát Gábor Márton a keddi, Trump amerikai elnök és Putyin orosz elnök közti telefonos beszélgetésre, ahol folytatják a békével kapcsolatos tervezetek átgondolást. Bálint Botond emlékeztetett arra, hogy még a hidegháború idején is volt kommunikáció az akkori Szovjetunió és az USA között, így kerülhette el az emberiség az atomháborút. Hozzátette, a világ nagy dolgaihoz képest az ukrán–orosz váláság – ahogy fogalmazott – lényegében pitiánernek minősül, még akkor is, ha sokat költöttek rá, de ez sehol sincs a Kínához, Afrikához és Indiához köthető ügyekhez. Bálint Botond szerint ha a szuperhatalmak meg tudnak egyezni, az sokkal jobb lesz, mint az a hangoskodó tétlenség, ami most uralkodik az uniós országokban.