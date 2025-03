Rapid délutáni friss – Egyre több a hazugság és a kétes alak a Tisza Pártban + videó

Magyar Péter nem mer kicsi lenni, nagy pedig nem tud – fogalmazott Dezse Balázs, ugyanis a tiszások vezére ismét lebukott. Aláírta azt a brüsszeli szándéknyilatkozatot, amelyben megerősítik, hogy továbbra is támogatják Ukrajna háborús részvételét. Még az egyik Tisza-sziget is üdvözölte a „nemes tettet”, sőt az Európai Unió honlapján is kinn volt egy ideig a dokumentum. Kollégáink kiemelték, ahogy ez lenni szokott, Magyar Péter azonnal letagadta, hogy támogatta volna aláírásával az ügyet, majd azzal védekezett, hogy a Fidesz hamisította oda a szignóját. Aláírt, majd hazudott az EP-képviselő, miután lebukott, vélhetően közben járt, hogy a dokumentum rá vonatkozó része lekerüljön a honlapról, mert ez számára nem a legjobb – jelentették ki kollégáink.

A Rapidban már tegnap is megemlítettük főtanácsadója, Barati Ágnes villámkarrierjét, amelyet tényfeltáró újságíróink tovább göngyölítettek. Már azt is tudjuk, hogy miközben főnöke az iváncsai akkumulátorgyár ellen tüntetett, ő családi házat vásárolt a településen és munkásszállóként adja ki. Hirdetését tegnap óta leszedte. De a hab a tortán, hogy Sorosék támogatásával az Egyesült Államokban tartózkodott, ahol olyan üzlettársakkal is megismerkedett, akikkel több céget vittek közösen, Baratinak kilenc lakcíme ismert eddig.

Nem mellékesen egy olyan netes oldalhoz is köze volt, ahol fiatal lányokat hoztak össze idősebb urakkal – fogalmaztak finoman munkatársaink. De azt sem hagyták szó nélkül, hogy Magyar Péter új szövetségese, Ruszin-Szendi Romulusz tábornok tb-támogatással végeztetett el magán zsírleszívó műtétet, amelyet csak magánpraxisok csinálnak nagyon borsos áron. Ez is egyfajta kérés a volt vezérkari főnöktől, hangzott el adásunkban. További részletek is kiderülnek podcastműsorunkból.