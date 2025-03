Prostitúció, offshore – felgöngyölítették Magyar Péter új bizalmasának cégügyeit

Újabb információk kerültek napvilágról Barati Ágnesről, Magyar Péter egyik legfőbb tanácsadójáról – adta hírül a Mandiner. Mint arról a Magyar Nemzet beszámolt, kedden fény derült Barati Ágnes munkásszállós üzletére. Barati neve akkor került elő, amikor kiderült, hogy gyorsan felkapaszkodva a ranglétrán Magyar Péter első és eddigi egyetlen főtanácsadója lett. Az ügy elég kellemetlenül érinthette a főtanácsadót, ugyanis az arról szóló hirdetését estére már törölte is az internetről.

A Mandiner most arról ír, Magyar Péter főtanácsadója már egész fiatalon elnyerte a Soros Alapítvány ösztöndíját, amellyel egy amerikai kiutazáson is részt vehetett. Egy 2009-ben megjelent cikk tanúsága szerint pedig elindult a Miss Balaton szépségversenyen.

A hírportál szerint 2014-ben már az Egyesült Államokban, Floridában volt Barati. Egy, az év februárjában alapított cég, a Barabor LLC egyik vezetője volt, és a helyi cégadatbázis szerint az Orlandótól nem messze fekvő Rockledge városában élt. Mint írták, feltehetően Amerikában ismerte meg későbbi cégtársát, a norvég Sigurd Henrik Vedalt, akivel később számos zűrös vállalkozásban voltak közösen érintettek. A férfi egyik cége, a Vedal Media LLC ugyanis szintén Floridához köthető.

Amerikai útja után Barati Ágnes hazatért, és 2016 és 2017 között a Gattyán György érdekeltségébe tartozó, luxemburgi székhelyű Docler Holdingnál dolgozott, amelynek legismertebb szolgáltatása az élő, interaktív pornográf tartalmakat közvetítő LiveJasmin.com.

A hírportál rákeresett a Barati Ágneshez köthető cégekre, és kiderült: Magyar Péter főtanácsadója számos vállalatban vállalt szerepet akár tulajdonosként, akár cégvezetőként. Érdekes, hogy ezeket a vállalkozásokat végigböngészve kiderül, hogy Barati Ágnesnek 2015-től napjainkig nem kevesebb, mint kilenc hivatalos lakcíme volt. A számos hozzá köthető vállalat közül külön említést érdemel a Vedal Media Kft., amelynél 2015 és márciusa és 2016 szeptembere között volt ügyvezető Barati Ágnes.

Ebben az időben a vezetőtársa pedig a floridai cégkapcsolata miatt korábban már említett Sigurd Henrik Vedal, akit Belgiumban prostitúcióra való felbujtásért ítéltek el.

A norvég férfi, egy Rich Meet Beautiful nevű, úgynevezett „sugar daddy” oldal létrehozója és működtetője is volt. Ez a honlap arra biztosított lehetőséget, hogy jómódú idősebb férfiak fiatal dekoratív lányokkal ismerkedhessenek.

A Mandiner felhívta a figyelmet arra is, a férfi és Barati neve a Paradise Papers néven elhíresült offshore botrányban is megjelenik. Az ICIJ Offshore Leaks adatbázisában ugyanis több mint tíz olyan offshore céget sorolnak fel, amelyekben Magyar Péter főtanácsadója és Sigurd Vedal voltak a vezető tisztségviselők. Ezek között például elváltaknak és egyedülálló szülőknek szóló társkeresőt is találni, amely jól illeszkedik Vedal társkeresőguru, sugar daddys profiljához.

A hírportál szerint aligha lehet véletlen, hogy Barati Ágnes megpróbálhatta elkendőzni a Vedalhoz köthető, egyetlen hazánkban bejegyzett cégben, a korábban már említett Vedal Media Kft.-ben betöltött szerepét. A céginformációs adatbázisban nem a valódi születési dátumával szerepel ennél a vállalatnál Barati, akinek a megadott lakcímével sem stimmel valami. A cím, amit feltüntetett ugyanis, érdekes módon nem egyezik egy másik cégénél, az Ágnes Trade Hungary Kft.-nél ugyanerre az időszakra megadott lakcímmel.