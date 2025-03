Magyar Péternek egy titokzatos nő lett az új kedvence

„Olyan szerepet tölt be Magyar Péter mellett, mint Rogán Antal a karmelitában” – mondta a Mandinernek egy a Tisza Párt belső életét ismerő forrás Barati Ágnesről, aki nemrég a pártelnök első, és eddigi egyetlen főtanácsadója lett, és fizetését is ebben a minőségében kapja. A szélesebb nyilvánosság előtt egyelőre ismeretlen nő villámkarriert futott be Magyar Péter pártjában, amelyhez tavaly ősszel került közel.

Az elmúlt hetekben a lap számos beszélgetést folytatott olyan Tisza-közeli forrásokkal, akik ismerik az ellenzéki párt belső viszonyait, és minden nyilatkozó egybehangzóan említette, hogy Barati mennyire feltört a párton belül.

A képviselők kiválasztását is új kedvencére bízta Magyar Péter

A Mandiner információi szerint először a Tisza Párt call centerének vezetését bízta Magyar Barati Ágnesre, aki azonban hamar bizonyította rátermettségét a pártelnöknek, aki ezért további, egyre fontosabb feladatokkal találta meg. Barati kapta például a megbízást arra a kifejezetten bizalmi szerepre, hogy előszűrje Magyar Péter számára a lehetséges egyéni képviselőjelölteket, és egy olyan gondosan előkészített, szűkített listát készítsen a pártelnöknek, amiben már csak megbízható nevek szerepelnek, akik közül Magyar kiválaszthatja majd a végső befutókat a 2026-os parlamenti választás előtt. A lap szerint

az egyik legelőkelőbb helyre éppen maga Barati Ágnes kerülhet majd a Tisza listáján, mivel Magyar Péter rendkívüli módon támaszkodik rá.

Mint ismert, Radnai korábban egy privát beszélgetés során úgy fogalmazott: Magyar Péter „szülei valamit g…cire elb…sztak, és nagyon nem tanították meg szeretni”.

Részben Barati felel a Tisza Párt tavaszi aláírásgyűjtésének, és köztéri kitelepüléseinek lebonyolításért is. A lap egyik forrásától úgy értesült, hogy a nemrég kinevezett főtanácsadó kifejezetten kardoskodott egy ilyen akció megszervezése mellett, amellyel elsősorban az adatbázis-építés a Tisza Párt szándéka. Emellett az aktivistáknak fontos feladatuk lesz a „rendszerváltó kártya” népszerűsítése is, amitől további anyagi gyarapodást várnak Magyar Péterék.

Összeállna az „óellenzékkel” a főtanácsadó?

A lap több beszélgetőpartnere is kifejezetten okos és agilis, a pártszervezéshez természetes érzékkel rendelkező nőként írta le Barati Ágnest, akinek nemcsak komoly ambíciói vannak, de rendre jó ötletekkel is áll elő. Egyik forrás azt is elmondta, hogy a józanul és profin gondolkodó Barati kifejezetten amellett van, hogy ismét valósuljon meg összefogás a baloldalon, mert úgy látja, a Tisza nincs abban a helyzetben, hogy megengedhesse magának, a többi pártokra leadott szavazatok elvesztését az egyéni választókerületekben.