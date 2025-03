Szijjártó Péter: A mi feladatunk, hogy a forradalmárok álmait ne engedjük a semmibe veszni

Nem szabad engedni, hogy semmibe vesszenek az 1848-as hősök álmai, ma is a békéért, a szabadságért és az egyetértésért kell harcolni, még akkor is, ha ez a küzdelem sok esetben emberfelettinek is tűnik – hívta fel a figyelmet Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szombaton Dunakeszin. A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető a város díszpolgári címének átvételét követően elmondott beszédében büszkeségét és háláját fejezte ki a kitüntetésért, és arról számolt be, hogy húsz éve él a családjával Dunakeszin, amely szavai szerint ez idő alatt elképesztő látványos fejlődésen ment keresztül.

Szijjártó Péter rámutatott, hogy Magyarország történelme igen viharos, aminek folytán a magyarok szétszóródtak a világban. – 177 évvel ezelőtt a hősök úgy fogalmaztak, hogy legyen béke, szabadság és egyetértés […] És az 1848-as forradalmároknak és az őket követő szabadságharcosoknak köszönhetjük azt, hogy ma az ő álmaikat élhetjük – emelte ki.

A mi feladatunk az, hogy az ő álmaikat ne engedjük a semmibe veszni. Ezért nekünk is ugyanezekért a célokért kell küzdeni, a békéért, a szabadságért és az egyetértésért. És még akkor is, hogyha ez a küzdelem sok esetben fáradságosnak, ha sok esetben akár emberfelettinek is tűnik, sőt adott esetben még akár reménytelen, lehetetlen küldetésnek is tűnhet, látva a túlerőt, de soha nem adhatjuk fel

– fűzte hozzá.

A miniszter Széchenyi István szavait idézve fontosnak nevezte a múlt tiszteletét ahhoz, hogy érteni lehessen a jelent és munkálkodni lehessen a jövőn. – Nekünk ma is így kell küzdenünk a jövőért, így kell küzdenünk a békéért, hogy a béke visszaköltözzön ide, Közép-Európába, hogy érjen véget hosszú évek értelmetlen öldöklése, és senki ne gátolja a békéhez vezető folyamatokat – fogalmazott.

– És küzdenünk kell a szabadságunkért is, azért, hogy mi magunk dönthessünk a saját sorsunkról, és küzdeni kell az egyetértésért is, hogy akár több ezer éves igazságok ne kérdőjeleződhessenek meg – szögezte le.