A Nézőpont Intézet vezetője visszaszólt a Telex vádaskodására

A Telex a miniszterelnök szavait a kontextusból kiragadva akarta bebizonyítani, hogy a jobboldali közvélemény-kutatók megbízhatatlanok – hívta fel a figyelmet a Nézőpont Intézet közösségi oldalán Mráz Ágoston Sámuel, az intézet vezetője. A balliberális hírportál a miniszterelnök csütörtöki, Hont Andrással készült interjúját támadta, amelyben szó volt Rogán Antal miniszter amerikai szankciós listára kerüléséről, Ukrajna EU-csatlakozásáról, Magyar Péterről és a Donald Trump által elindított „vámháborúról”, de említés szinten a 2022-es választási győzelemről is.

Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője (Fotó: MTI/Soós Lajos)

Mráz Ágoston Sámuel szerint az interjú kontextusából egyértelmű, a miniszterelnök a 2022-es Fidesz-győzelem nagy teljesítményét érzékeltetendő mondta, hogy „2021 őszén az ellenzéki összefogás pártszinten is és miniszterelnök-jelölti szinten is előttünk volt”. Úgy véli érthető, hogy utólag is büszke a Fidesz-lista akkori, 18,3 százalékpontos előnyére (hazai eredményekkel vethető össze egy standard közvélemény-kutatási adat). Arra hívta fel a figyelmet, hogy

akkor, a baloldali közvélemény-kutatások által sugallt kép ellenére is, milyen nagy győzelmet aratott pártja.

Rámutatott: a beszélgetés nem a közvélemény-kutatásokról szólt, így a miniszterelnökön a kutatásokkal kapcsolatos részleteket számonkérni vagy a szavaiból a Nézőponttal szembeni kritikát kiolvasni, komolytalan.

Szerinte a kormányfő idézett szavai akkor nyerik el teljes értelmüket, ha hozzájuk teszünk egy konkrét kutatóintézetet, például azt, hogy a „Medián szerint”. A Medián ugyanis 2021 októberében az összefogás háromszázalékos előnyét mérte Márki-Zay indulása esetén, 2022 március végén pedig a Fidesz tízszázalékos előnyét, amelynek közel duplája lett a valóság.

Mráz Ágoston Sámuel hangsúlyozta: a Nézőpont Intézet büszke a 2022-es választás előtt végzett munkájára is, amely már 2021 őszén is azt jelezte, hogy a Fidesz győzelme várható 2022-ben és a Gyurcsány Ferenccel összefogó Márki-Zay indításának nincs hatása a pártversenyre. „A választási eredmény tükrében különösen büszkék vagyunk arra, hogy a baloldali kritikacunami ellenére is kitartottunk akkor is az általunk készített, megbízható kutatási adataink mellett” – zárta közleményét az intézet vezetője.