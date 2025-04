Zenével a bátrakért – művészek fogtak össze a beteg gyerekekért + videó

Egy sor elismert zenész állt be a Bátor Tábor támogatói közé – közölték a tábor szervezői a Magyar Nemzettel. Az akció tulajdonképpen egy kéthetes online zenei kihívás, ahol a zenészek egymást hívják meg a Facebookon arra, hogy játsszák el egy számukat, és így hívják fel a figyelmet a beteg gyerekekre. A huszonöt előadó között ott van Soltész Rezső is, aki pár éve minikoncertet is tartott a hatvani táborban az önkénteseknek, most pedig a 80. születésnapján üzent a beteg gyerekeknek.

A zene is gyógyíthat. Fotó: Bátor Tábor

A Bátor Tábor ingyenes programjain gyógyító élményeket nyújt az érintett gyerekeknek és családjaiknak. Ahogyan az élmények, a zene is gyógyít és segít átvészelni a legnehezebb pillanatokat.

A kampányban részt vevő művészek mindannyian fontosnak tartják, hogy a lehető legtöbben támogassák ezt a jó ügyet.

A Bátor Tábor évente 4000 daganatos és tartós betegséggel küzdő gyereknek és családtagnak nyújt gyógyító élményeket. A gyerekek sokszor állandó bizonytalanságban töltik napjaikat a kórházi falai közt, és betegségük miatt nem csinálhatják azt, amit kortársaik. Az alapítvány ingyenes programjain a táborozók a betegség helyett saját magukra, a képességeikre koncentrálhatnak, erőt kapnak a gyógyuláshoz, önbizalmat az élethez.