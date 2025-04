A cinizmus tetőfoka: Magyar Péter tart előadást arról, hogy támogatta a feleségét + videó

Beszámolt egy januári esetről, amikor hajnalban arra kelt, hogy Magyar Péter őrjöngve, erősen ittas hanghordozással, válogatott szidalmakkal ostorozta, hogy miként képzeli, hogy lejáratja a barátai előtt, mert nem tudta telefonon elérni.

Magyar Péter a várandós feleségét is bántalmazta

Varga Judit tavaly családja igazsága és védelme miatt adott interjút Hajdú Péternek. A volt miniszter a műsorban részletesen beszámolt a Magyar Péterrel tizenhárom éven át tartó kapcsolatukban történt verbális és olykor fizikai abúzusról, illetve a zsarolás, megfélemlítés és a szabadságban való korlátozás több fajtájáról is.

Az egyik legdurvább eset Varga Judit elmondása szerint az volt, amikor a szüleik vendégségben voltak náluk, és egy késő esti veszekedés után ő inkább a szülei mellé feküdt be. Ezek után Magyar Péter egy késsel kezdett mászkálni a házban.

Az egykori miniszter egy fizikai bántalmazásról szóló történetet is felhozott az adásban, elmesélte ugyanis, hogy egy alkalommal az agresszív Magyar Péter nekilökte őt egy ajtónak, miközben éppen várandós volt. Elmondása alapján terhessége és kismamaideje alatt egyébként többször is megalázta őt volt férje.

A Tisza Párt elnöke korábbi barátnője, Vogel Evelin is arról számolt be, hogy vele ugyancsak fenyegetően viselkedett a férfi, és az sem tartotta vissza, hogy a nő gyermeke is jelen volt.

Szintet lépett Magyar Péter cinizmusa

– A feleségét bántalmazó Magyar Péternek van képe másoknak prédikálni? Elképesztő, de igaz! Magyar Péter cinizmusa új szintre lépett: fellép egy Női sikernap című rendezvényen, és arról prédikál, hogyan kell egy férfinak támogatnia a feleségét. Tessék?! – mutatott rá közösségi oldalán Szentkirályi Alexandra.