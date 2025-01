Nagy a hallgatás Magyar Péter nőjogi konferenciájáról, megkérdeztük a Tisza Pártot + videó

Már több mint két hónapja jelentette be közösségi oldalán Magyar Péter, pártjával hamarosan nőjogi konferenciát fog szervezni. A Tisza Párt elnökének szavait azonban nem követték tettek, de még a szándékot sem lehetett látni, hogy megvalósítsa ígéretét.

Fotó: Havran Zoltán

Nem lenne meglepő, ha senki nem akarna Magyar Péter mellé állni ebben a kérdésben, hiszen éppen ma egy újabb hangfelvétel látott napvilágot, amelyből ismét kaphattunk egy kis ízelítőt arról, Magyar Péter hogyan is vélekedik a nőkről. A lapunkhoz eljutott anyag tavaly nyáron, az európai parlamenti választások idején, a kampányhajrában készült. Ezen Magyar Péter a volt barátnőjével, Vogel Evelinnel és másokkal beszélget, megmutatva a valódi arcát.

Sz…patásról nem volt szó, de ha akarod, azt is lehet

– válaszolt degradáló módon más emberek füle hallatára Magyar Péter Vogel Evelinnek, miután a nő nehezményezte, hogy korai időpontban kellett elmenni szavazni. Magyar Péter kifejtette, hogy ebben az esetben egész nap pöröghet majd a hírekben, hogy leadta a szavazatát.

Azonban itt még nincs vége, Magyar Péter folytatta a volt barátnője megalázását, amikor közölte: „Bemegyünk az izébe… ketten a fülkébe, elvagyunk ott öt percig, és akkor kijövünk”.

Mint arról a Magyar Nemzet is beszámolt, egy tavaly november végén kiszivárgott másik hangfelvételből is kiderült, miképp is áll hozzá a nőkhöz. A felvételen Magyar Péter azzal henceg a volt barátnőjének, Vogel Evelinnek, hogy

ő bármelyik nőt megkaphatja.

A hanganyaghoz ezúttal is mellékeltek egy rövid levelet, amely szerint a Tisza Párt elnöke egy karakternek, jelenségnek nevezte magát a beszélgetésben. Magyar úgy véli, ezért kell ő minden nőnek. De a legjobb az lenne, ha Sorosnak lenne egy unokája. Akkor őt szedné fel – olvasható a levélben. Lapunknak Dunai Mónika fideszes országgyűlési képviselő rámutatott:

az, hogy ezek után Magyar Péter még nőjogi konferenciát szervezzen, az „már gyakorlatilag a vicc kategóriája”.

Mint mondta, mindezek után már egy nő sem fogja neki elhinni, hogy odafigyel rájuk, tiszteli, becsüli őket, sőt, a jogaikért küzd. „Az ő esetében az látszik, hogy nemcsak a nőket, hanem úgy általában az embereket magán kívül lenézi. Ő már lenézte és sértegette saját szimpatizánsait, munkatársait, az európai parlamenti képviselőit és az újságírókat is” – emlékeztetett.

Lapunk megkereste a Tisza Pártot, hogy a november 6-án bejelentette nőjogi konferenciát mikor fogják megszervezni, de ezen cikk megjelenéséig nem kaptunk választ. Amint reagálnak, cikkünket frissítjük.