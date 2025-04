Öveket becsatolni: arról tart előadást Magyar Péter, hogy miként támogassuk feleségünk karrierépítését

Amint arról már korábban is beszámoltunk, Magyar Péter viselkedésére először Varga Judit hívta fel a figyelmet, aki közösségi oldalán egy kapcsolati erőszakról szóló kisfilmet posztolt, majd részletesen beszámolt Magyar Péter erőszakos viselkedéséről. Mint kifejtette, a szóban forgó időszakra jól emlékszik, mert bőven akadt verbális és fizikai erőszak.

Beszámolt egy januári esetről, amikor hajnalban arra kelt, hogy

Magyar Péter őrjöngve, erősen ittas hanghordozással, válogatott szidalmakkal ostorozta, hogy hogy képzeli, hogy lejáratja a barátai előtt, mert nem tudta telefonon elérni.

Varga Judit azt a módszert alkalmazta, amit a hosszú évek alatt alakított ki, hogy ilyenkor jobb nem megszólalni, és úgy maradt, ahogy volt, neki háttal, az oldalán fekve az ágyban, várva, hogy válaszok hiányában majd lenyugszik. De Magyar Péter nem hagyta abba.

Üvöltözés és szidalmazás közben sorban lerángatta az ágytámla tetején lévő könyveket, és a hátamhoz vágta őket. A könyvek egy része átesett rajtam, és mellettem, a földön landolt.

– Jól emlékszem, mert másnap reggel én raktam rendet. Aztán levette a nadrágját, és az övvel együtt azt is hozzám vágta. Éreztem a csatot, ahogy a hátamat megüti. Egyre kisebbre próbáltam összekuporodni, és vártam a következő ütést, féltem, nehogy a gerincemet találja el, de nem mertem megmozdulni. Közben magamban egy szép dallamra gondoltam, hogy minél előbb vége legyen ennek a jelenetnek.

Mert rutinom volt ebben bőven

– részletezte az esetet Varga Judit.

Magyar Péter késsel fenyegetőzött

Varga Judit tavaly családja igazsága és védelme miatt adott interjút Hajdú Péternek. A volt miniszter a műsorban részletesen beszámolt a Magyar Péterrel 13 éven át tartó kapcsolatukban történt verbális és olykor fizikai abúzusról, illetve a zsarolás, megfélemlítés és a szabadságban való korlátozás több fajtájáról is.

Az egyik legdurvább eset Varga Judit elmondása szerint az volt, amikor a szüleik vendégségben voltak náluk, és egy késő esti veszekedés után ő inkább a szülei mellé feküdt be.

Ezek után Magyar Péter egy késsel kezdett mászkálni a házban.

– Öt percig járkált késsel a kezében, majd lefeküdt aludni – idézte fel Varga Judit, hozzátéve, hogy édesanyjával rettegtek a szobában.

A terhessége alatt nekilökte egy ajtónak a feleségét

Az egykori miniszter egy fizikai bántalmazásról szóló történetet is felhozott az adásban, elmesélte ugyanis, hogy egy alkalommal az agresszív Magyar Péter nekilökte őt egy ajtónak, miközben éppen várandós volt. Elmondása alapján terhessége és kismamaideje alatt egyébként többször is megalázta őt volt férje.

Új barátnő, ugyanaz a magatartás

A Tisza Párt elnöke korábbi barátnője, Vogel Evelin is arról számolt be, hogy vele ugyancsak fenyegetőleg viselkedett a férfi, és az sem tartotta vissza, hogy a nő gyermeke is jelen volt.

Vogel egy másik pillanatra is visszaemlékezett, ami eltávolította Magyartól. Elmesélte, hogy a választások előtt pár nappal párja azt mondta neki, hogy szeretne vele maradni, de annyira azt se bánja, ha szakítanak, mert úgyis „bárkit megkaphat ebben az országban, ebben a pozícióban”.