„Csak semmi bennfenteskedés!” – szúrt oda Orbán Viktor Magyar Péternek az OTP közgyűlésén

– Tisztelt elnök úr, tisztelt részvényesek, tisztelt hölgyeim és uraim! A legelején tisztáznom kell, hogy nekem nincsenek OTP-részvényeim, ezért kereskedni sem tudok velük, sem szabályosan, sem bennfentes módon. Vendégként vagyok itt, és köszönöm a megtisztelő meghívást – jelentette ki Orbán Viktor az OTP rendes éves közgyűlésén.

A miniszterelnök ezzel humorosan Magyar Péter botrányára utalt, amelyben egyértelműen megdőlt a pártelnök azon magyarázata, amivel februárban megpróbálta kimosni magát a bennfentes kereskedelem gyanúja alól.

A Tisza Párt elnöke akkor azt állította: nem a szóban forgó időpontban vett részvényeket, így bűncselekményt nem is követhetett el. A jegybank vizsgálata során feltett kérdések azonban leleplezték Magyar trükközését, világossá vált, hogy valójában mi is történt.

A politikus pár nap alatt milliókat kaszált, csak azért, mert törvénytelenül használhatta fel a hozzá eljutott üzleti információkat.

A részvények ügyébenh Magyar Nemzeti Bank több személlyel, így Magyar Péterrel kapcsolatban is bennfentes kereskedelem gyanúja miatt folytat vizsgálatot. Arról pedig már lapunk számolt be, hogy az ügyészség is eljárást indított Magyar Péter egyik tőzsdei ügyletével összefüggésben.