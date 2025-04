Demokrácia: Magyar Péter tanácsadója szerint a Momentumnak saját maga helyett a Tisza Pártot kell erősítenie

Ismét előrukkolt egy politikai iránymutatással Magyar Péter „régi jó barátja” és tanácsadója, a zöldbáróként is emlegetett Raskó György. Az agrároligarcha a közösségi oldalán osztotta ki a szerepeket az ellenzéki pártoknak, miközben a Tisza-szigetek terjeszkedését ünnepelte.

Raskó György Fotó: MTI

Raskó úgy fogalmazott:

„A Momentum tüntetéssorozata is hatalmas bukás, sokat ártott az ellenzéknek az elmúlt két heti szereplésük. Hagyják abba, s aki közülük még politizálni akar, segítse most a Tisza erősödését. A többi kispártnak már ez sem kell tennie. Az MKKP náluk sokkal talpraesettebb, humoros, szerethető és főleg racionális gondolkodásra képes. Velük lehet jó kompromisszumos egyezségre jutni, legalábbis ezt gondolom.”

A Momentum hívei is szavazzanak a Tiszára

De nem ez volt az első eset, hogy Raskó nyíltan felszólította a Momentumot a Tisza Párt támogatására, és ezzel együtt gyakorlatilag az önálló politizálás megszüntetésére. A Heti Válasz podcastműsorának vendégeként idén januárban így fogalmazott: „Fekete-Győr Andrást például komolyan támogattam, órákat töltött el a lakásomon. Próbáltam a lelkére beszélni: bele ne essenek abba a hibába, hogy SZDSZ-utódként mutatkoznak. […] Kérdezte aztán, mi legyen a pride-dal. Mondtam, hogy a Momentum semmiképp se vegyen részt pártként. Hogy egyes politikusaik kimennek, az rendben van, de ezzel itthon nem lehet tömegtámogatást szerezni. A Momentum nem is hiszem, hogy még egyszer talpra áll. Remélem, belátják, hogy jelenleg egy személy és egy párt van, amelynek a Fidesszel szemben reális esélye van. Ez Magyar Péter és a Tisza. De akkor van csak esélye neki is, ha egy az egy ellen áll fel. Remélhetőleg valamikor lehet majd plurális demokráciát is építeni, de 2026-ban nem kellene elindulniuk a kis pártoknak. A Momentum inkább buzdítsa arra a híveit, hogy szavazzanak a Tiszára.”

Már az is figyelemre méltó, hogy mennyire lelkes támogatója volt az oligarcha Fekete-Győr Andrásnak és a Momentumnak, de erre még később visszatérünk. Raskó szövegében érdekes, ahogy a pride-hoz való politikailag hozzáállásról beszélt. Magyar Péternek is hasonló tanácsot adhatott, és amint látható, a Tisza Párt elnöke megfogadta Raskó intelmeit, mert látványosan kerüli az LMBTQ-propaganda legnagyobb eseményének kérdéskörét, nem foglal állást a kormánypártok által elutasított rendezvényről. Az pedig ennél is árulkodóbb, hogy a zöldbáró miként vélekedik a sokszínű, többpárti demokráciáról, aminek szerinte most nincs helye Magyarországon, mindent alá kell rendelni a kormányváltásnak. És ezzel a Tiszának és Magyar Péternek.

Kérdés, hogy mindehhez mit szólnak a magukat liberálisnak nevező Momentum politikusai, akik a hídfoglalós tüntetésekkel próbálják visszaküzdeni magukat a parlamenti küszöb fölé.

Korábban még pénzelte is Fekete-Győr Andrásékat

Érdemes megjegyezni, hogy Raskó korábban egészen másként viszonyult a Momentumhoz. A párt 2017-ben tűnt fel a budapesti olimpiai rendezés megtorpedózásával. A Momentum akkor annyira elnyerte Raskó György szimpátiáját, hogy a zöldbáró anyagi segítséget is nyújtott nekik, finanszírozta a pártot, amelyhez a fia tagként csatlakozott. Bár Raskó állítása szerint a Momentum nem kért tőle anyagi támogatást, ő mégis küldött pénzt a NOlimpia-kampányban, ám az összeget nem nevezte meg a Heti Válasznak adott interjújában.

Aztán Raskó saját kezébe vette az ügyet, egy évvel később, 2018-ban tizedmagával létrehozta az úgynevezett V18-csoportot, amellyel a választási mozgósítást igyekeztek felpörgetni. A kormányváltáson ügyködő csapatban a 2010 előtti szocialista kormányok számos kulcsembere szerepelt, köztük Bárándy Péter, Göncz Kinga, valamint Balázs Péter.

A 2022-es választás előtt Raskó György újra váltott, de csak személyt és nem térfelet: a baloldal aktuális miniszterelnök-jelöltje, Márki-Zay Péter mellé szegődött, és az is szóba került, hogy a mezőgazdaságért felelős árnyékkormánytagként dolgozik a kampányban.

A zöldbáró új „szupersztárja” Magyar Péter

Ezek után senkit nem lephet meg, hogy Raskó György tavaly ősszel besorolt az új ellenzéki reménység, Magyar Péter mögé. A lelkesedése azonban még a korábbiakat is felülmúlja, szinte rendre pátoszos hangnemben magasztalja a Tisza Párt elnökének politikusi kvalitásait.

„Magyar Péter felbukkanása óta most először töltöttem vele egy egész napot, volt időnk részletekről is beszélgetni és volt alkalmam közelről is megfigyelni, hogyan dolgozik. Hát lenyűgöző a munkabírása, reagálási gyorsasága, fogalmazóképessége! […] Magyar Péter komoly történelmi ismeretekkel rendelkezik, és elsőre érti a makrogazdasági problémákat is, illetve azok lehetséges megoldását. Röviden: szupersztár, […] szinte szürreális lelkesedés és szeretet árad felé. Soha ilyet nem tapasztaltam” – írta például lelkendezve egy Facebook-bejegyzésében Raskó.

Borítókép: Magyar Péter és Raskó György (Fotó: Facebook)