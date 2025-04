Már gyanítják, ki üthetett le egy férfit egy pécsi bevásárlóközpont parkolójában

A BAMA megtalálta az áldozat fiát, aki elmesélte, pontosan mi történt a férfivel.

- Édesapám a Lahti utcai boltból jött ki kezében kettő darab csomaggal, tehát mind a két kezében csomag volt, és egy autós próbált kitolatni a parkolóhelyről, amely rádudált. Ő haladt tovább az autó mellett, és amikor érezte volna, hogy nekitolat, akkor rákoppintott a kezével a hátsó szélvédőre. Az úriember megállt, kiszállt a kocsiból, volt egy kétmondatos szóváltás, majd megütötte édesapámat, aki az ütés következtében összeesett és felrepedt a szája - közölte.

Mentőt és rendőrt hívtak a helyszínre, ahol ömlött a vér. Az áldozat a szájsebészeten kötött ki, ahol összevarrták a száját. Eközben az autós elmenekült a helyszínről.

A támadó kocsijában ült egy kisgyerek is, aki a megtámadott férfi felesége szerint azt mondta: apa, ne csináld.

- A feljelentés megtörtént, a környéken van több kamera is − például a benzinkútnál vagy a Sparnál. Édesapám a körülményekhez képest jól van, kicsit szédült a tegnapi napon, de ma volt az orvosnál még pluszban, úgyhogy most otthon lábadozik. Nem ehet semmilyen szilárd ételt így, hogy össze van varrva a szája. Szörnyű belegondolni abba, hogy ez bárkivel, ezek szerint akkor egy nővel, vagy egy még idősebbel is megtörténhet, ezért szerettem volna, ha nagyobb nyilvánosságot kap az ügy - közölte a megtámadott ember fia.

A Pécsi Rendőrkapitányság garázdaság miatt indított eljárást egy 45 éves, keszüi férfi ellen.