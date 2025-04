Németh Szilárd: A csehek négyszer annyit fizetnek az energiáért, mint a magyarok + videó

Ismét bebizonyosodott, hogy a magyar rezsicsökkentésnek nincsen párja – jelentette ki közösségi oldalán Németh Szilárd. A rezsicsökkentésért felelős kormánybiztos feltöltött egy videót is, amelyben David Konvalina, az Innogy Energie (MVM Csoport) értékesítési szakértője elmondta: Németh Szilárddal átbeszélték a cseh energetikai piac működését.

Németh Szilárd rezsicsökkentésért felelős kormánybiztos Prágában (Forrás: Facebook/Németh Szilárd)

Elmondása szerint a magyar kormánybiztos figyelmét nagyon megragadta, hogy csehországi piacon milyen nagy a konkurencia. – Továbbá beszéltünk arról, hogy Csehországban milyen az árak szintje és szerkezete. Ez is felkeltette érdeklődését. Németh urat a csehországi árak struktúrája is érdekelte, amely a termék árán kívül tartalmazza a rendszerhasználati díjat, ami azt jelenti, hogy a gáz, az áram eljut a fogyasztóhoz és természetesen az adót is – magyarázta.

„A bemutatott gáz- és áramszámlák is azt igazolták, hogy a csehek gyakorlatilag a háztartási energiáért a négyszeresét fizetik annak, mint mi, magyarok. Most is bebizonyosodott, hogy a magyar rezsicsökkentésnek nincs párja, mi, magyarok fizetjük Európa legkisebb gáz- és áramszámláit”

– értékelt Németh Szilárd.

Szlovákiában is többet fizetnek a rezsiért

Mint arról a Magyar Nemzet is beszámolt, legutóbb Szlovákiában járt a kormánybiztos, hogy ott is felmérje a rezsiárakat. Az összehasonlítás alapján azt látták, bár nagyon sok mindent megtett az elmúlt másfél évben a szlovák kormány, bevezetett egy ársapkát, ami körülbelül 34 százalékos haszonnal járt a szlovák embereknek, de mégsem éri el azt, amit Magyarországon a kormány a rezsicsökkentéssel meg tudott teremteni. – Azt tapasztaltuk, hogy továbbra is igaz, mi, magyarok fizetjük a legkisebb rezsiköltségeket – mondta szlovákiai útján Németh Szilárd.