Ukrajnában Kollár Kingáék vannak hatalmon + videó

– Most, hogy Donald Trumpék kerültek hatalomra Amerikában meg tudjuk védeni Magyarországot attól az elkerülhetetlen válaszcsapástól, amit ez a woke-birodalom mérni fog ránk, azért, mert mi be merészeljük tiltani az ő legfontosabb vallási rituáléjukat – vélte Koskovics Zoltán. Mert most ez történik, hogy ennek a birodalomnak a legfontosabb vallási rituáléját betiltjuk, hogy megvédjük a gyerekeket, hogy megvédjük a jövőt – tette hozzá az Alapjogokért Központ geopolitikai elemzője.