Ezek a diákok a legjobbak a pénzügyi tudatosság terén

A technikumokba járó diákok a legfelkészültebbek pénzügyi ismeretek terén, amit a legfrissebb kutatások is alátámasztanak – emelte ki az „Econventio 15.” pénzügyi konferencián Pálmai Gergely, a Kulturális és Innovációs Minisztérium szakképzésért felelős helyettes államtitkára.

– A megújult szakképzési rendszer egyik kiemelt célja a fiatalok pénzügyi tudatosságának erősítése. Az ösztöndíjak és a munkabérrel járó duális képzés nem csupán anyagi támogatást nyújt, hanem segíti a diákokat abban is, hogy felelős, tudatos pénzügyi döntéseket hozzanak már fiatalon

– emelte ki a szakképzési rendszerről a helyettes államtitkár, amelynek egyik újdonsága a pályakezdési juttatás, amely vizsgaeredménytől függően akár 300 ezer forintos egyszeri támogatást is jelenthet a frissen végzett tanulóknak.

Ezt szakmai eszközökre vagy a karrierjük elindítására fordíthatják. Emellett a 17–25 év közötti fiatalok számára elérhető a legfeljebb 4 millió forintos, szabad felhasználású munkáshitel is, amely tovább segíti az önálló életkezdést.

– Helyes döntés volt, hogy a technikumokban a 2017/2018-as tanévtől kötelező tantárgy lett a pénzügyi és vállalkozói ismeretek. Emellett jelentősen hozzájárul a pénzügyi tudatosság fejlődéséhez a 2020-ban megújult ösztöndíjrendszer is – mutatott rá Pálmai Gergely, aki arra is kitért, az ágazati alapoktatás idején minden tanuló általános havi ösztöndíjban részesül, a későbbiekben pedig tanulmányi eredményeik alapján akár havi 59 ezer forint ösztöndíjat is kaphatnak.

A duális képzésbe való bekapcsolódás után ez akár 169 ezer forintos havi munkabérre is váltható.

– jelezte.

A helyettes államtitkár szavait erősíti az Econventio Egyesület legfrissebb, a Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Karán ismertetett kutatása is: eszerint 2024-ben a technikumi tanulók szerepeltek a legjobban a pénzügyi ismereteket vizsgáló felmérésen. Átlagos teljesítményükkel megelőzték nemcsak a gimnazistákat, hanem a szakképző iskolák diákjait is. A kutatásban különösen magas volt a részvétel a szakképzésben tanulók körében, aa résztvevők 70 százaléka ebből az iskolatípusból került ki.