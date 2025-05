Pikk Bayerrel és Ambrózyval – Kamuznak a hatótávolsággal is + videó

Politikailag inkorrekt podcastműsorunkban ismét fanyar humorral átitatva vették át az elmúlt hét legfontosabb híreit. Szó lesz a rakéták hatótávolságáról, a német katonák litvániai állomásoztatásáról, a lengyel választásról, és persze Ruszin-Szendi Romulusz is terítékre kerül.

Pikk Bayer Zsolt publicistával és Ambrózy Áronnal, a Pestisrácok.hu munkatársával. Hazatért Mongóliából Bayer kolléga, így bele is csaptak Ambrózyval. Jött a hír, hogy feloldották a hatótávolságot, így Ukrajna például Moszkváig is lőheti a rakétákat. Ambrózy rögtön meg is jegyezte, hogy kamu az egész, ugyanis ha volt is tiltás, az nem érdekelte az ukránokat. Áttértek arra, hogy a németek 5000 katonát akarnak állomásoztatni Litvániában. Azt szálazták szét, hogy ez kinek és miért is jó.

Ráfordultak a lengyel elnökválasztásra, amitől senki nem vár túl sok jót, hatalmas fordulat kellene a változáshoz.

Ruszin-Szendi Romulusz kémügyére is kitértek. Ambrózy szerint az látszik a volt vezérkari főnök viselkedésén, hogy ideges, így biztosan lehet valami a háttérben.

