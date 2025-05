Szentkirályi Alexandra: Köszönet a mentőknek, köszönet a hétköznapi hősöknek!

Köszönet a mentőknek, köszönet a hétköznapi hősöknek – írta közösségi oldalán Szentkirályi Alexandra a magyar mentők napja alkalmából. A budapesti Fidesz frakcióvezetője jelezte, hogy a legnehezebb hivatások egyike mentőnek lenni, ugyanis a legfeszültebb pillanatokban is nyugodtnak kell maradniuk, a legnehezebb helyzetekben is empatikusnak kell lenniük és a fáradtságot a műszak végén is félretéve kell összpontosítaniuk.

Fotó: MTI/Lakatos Péter

Az Országos Mentőszolgálat tagjai minden nap bizonyítanak: amikor nekünk segítenek, vagy amikor szeretteinket látják el

– hangsúlyozta a frakcióvezető. Hozzátette: akkor is, amikor egy szempillantásig vagy éppen hosszú hónapokon át tartó vészhelyzetben – amilyen a koronavírus-járvány volt – állnak helyt.

Talán kevesen tudják, hogy a szolgálat gyökerei Budapestre is visszanyúlnak, hiszen az 1887-ben alapított Budapesti Önkéntes Mentő Egyesületet a mai alakulat egyik elődjeként tartják számon – ismertette Szentkirályi Alexandra.

Köszönjük, hogy minden nap számíthatunk rájuk!

– zárta bejegyzését.