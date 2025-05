Így kebelezte be a Tisza Pártot az ukrán vezetés – 3. rész

A Magyar Nemzet kiderítette, hogy

Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt katonai szakértője volt az a magas rangú egykori katonai vezető, aki rendszeres kapcsolatot tartott fenn Holló Istvánnal.

Lapunk értesülései szerint az ügyben felbukkant a fegyverbizniszben érdekelt milliárdos magyar nagyvállalkozó, Wéber János is, akinek szerepe volt abban, hogy a volt vezérkari főnök összebútorozott Magyar Péterrel. Miután ugyanis Ruszin-Szendi Romuluszt 2023 áprilisában kétes ügyletei miatt felmentették katonai tisztségéből, az üzletember és köre bátorítására egy jobboldali párt alapítását tervezte. Időközben azonban színre lépett Magyar Péter és a Tisza Párt, ahová az egykori magas rangú katonai vezető 2024 novemberében be is jelentkezett, és komoly anyagi forrásokat is vitt az ellenzéki párthoz befolyásos üzleti kapcsolatai révén.