Magyar Péter megforgatta a köpönyegét: most békepártinak hazudja magát, pedig korábban még az ukrajnai háború tervezőasztalánál akart ülni

Erőteljes kampányt indított a Voks 2025 átütő sikere érdekében a kormány. A kampányvideóban az látható, ahogy Ruszin-Szendi Romulusz, Magyar Péter embere egy korábbi interjúban azt mondja, ha Ukrajna az EU vagy a NATO tagja lenne, akkor „jogos lenne, hogy oda bemennek a mi erőink”.

Az Orbán-kormány álláspontja a kezdetektől egyértelmű: tűzszünet és béketárgyalások. Ahogyan Orbán Viktor a videóban fogalmaz, nem akarjuk a magyar katonákat Ukrajnába küldeni, hogy koporsóban térjenek haza.

A Tisza Párt vezére a Voks 2025 kampányvideóját látva most azt hazudja, hogy „ő bizony nem küldene katonákat Ukrajnába, mert a Tisza a béke pártja”. Holott alig 3 hónappal ezelőtt Magyar Péter még nagyon sajnálta, hogy Magyarország nem ül annál az asztalnál, ahol a franciák, a britek és a többiek azt tervezgetik, hány katonát és hova küldjenek Ukrajnába.

Az úgynevezett Hajlandók Koalíciója – amelynek munkájában Magyarország a Tisza Párt vezére sajnálatára nem vesz részt –, azóta is szövögeti egy nagy, kiterjedt kelet-európai háború terveit. A háborús szövetség hivatalosan 2025. március 2-án, Londonban alakult meg, Keir Starmer brit miniszterelnök védnöksége alatt. Ez válaszlépés volt arra, hogy az Amerikai Egyesült Államok Trump elnökségének kezdetétől nem biztosít további támogatást, egyben azt is jelezte, szó sem lehet arról, hogy amerikai szárazföldi erők jelenjenek meg Ukrajnában. Ezért a koalíció célja, hogy Európa egy „nehéz munkát végezzen” el a védelem terén. Orbán Viktor ennek a koalíciónak meghirdetésekor azt mondta, az európai döntés, hogy Ukrajnának folytatnia kell a háborút „rossz, hibás és veszélyes”.

Magyar Péter viszont a háborús koalíció megalakulásakor úgy reagált: „Szerintem nagyon fontos, hogy ilyenkor ott legyünk az asztalnál. Az a legveszélyesebb Magyarország – és más országok – számára, ha nincs ott az asztalnál, amikor róla is tárgyalnak.”

Hogy miből vette a Tisza Párt vezére, hogy Londonban Magyarország jövője is terítékre kerül egy ukrajnai háborús egyeztetésen, az rejtély. Vagy Magyar Péter pontosan tisztában van azzal, hogy a nyugatiak háborút terveznek Kelet-Európában – olvasható a Bennfentes cikkében.

A kérdések azért is jogosak, mert köztudott, hogy a tiszás képviselők minden, Ukrajna gyorsított csatlakozását erőltető határozatot megszavaznak az Európai Parlament bizottságaiban, és a tiszás Ruszin-Szendi pont azt állítja, hogy „ha Ukrajna az EU tagja lenne, akkor jogosan mennének be oda a mi erőink.”

A Tisza Párt európai parlamenti delegációvezetője, Tarr Zoltán egy lengyel televíziónak a napokban a háborús készülődésre és Ukrajnára utalva azt mondta: ők részt akarnak venni az uniós döntéshozatalban, és ők „másfajta politikát” képviselnek majd Ukrajna ügyében.

Nem csak a csatlakozási határozatokat, hanem az újabb és újabb uniós pénzeket is megszavazzák a tiszások Brüsszelben, amikből újabb fegyvereket vehetnek az ukránok. Ráadásul Magyar Péter maga is kezdeményezője volt egy brüsszeli, háborús dokumentumnak, amely továbbra is pénzelni akarja az öldöklést, és a Tisza vezére ahhoz is a nevét adta, hogy Brüsszel büntesse meg Magyarországot, és a vétók miatt kerülje meg a döntéshozatalban.

Később letagadta, hogy előterjesztő lenne, és a dokumentumról is kitakarították a nevét, de a digitális jelekből a Bennfentes bebizonyította, hogy Magyar Péter valóban előterjesztő volt.

Az is köztudott, hogy a Tisza képviselői abban a pártban ülnek, amelynek vezetője többször kijelentette, csak az ülhet közöttük, akik támogatják Ukrajnát: „mi vagyunk Ukrajna támogatásának pártja”, fogalmazott Manfred Weber, és Ukrajna gyorsított csatlakoztatásáról a Néppárt nemrég egy hivatalos dokumentumot szavazott meg a saját kongresszusán.

A teljes cikk ide kattintva érhető el.