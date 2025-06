Rapid délutáni friss – Fenyegetőzés és tagadás Strasbourgban + videó

Önök szerint mi a különbség a valódi vezető, egy államférfi és show-man között? Ugyanis volt ma minden az Országgyűlésben és Strasbourgban is. Orbán Viktor miniszterelnököt sokat kérdezték az azonnali kérdések órájában. Egyik fő téma volt Ukrajna EU-tagsága, amit a kormányfő határozottan elutasított. Máté Patrik hozzátette azt is, hogy a DK és a Tisza Párt viszont kiáll az ukránok tagsága mellett. Szabó Gergő válaszában kiemelte azt is, bár nem szereti használni a nettó hazaárulás kifejezést, amit a DK lényegében konstans módon elkövet, és megpróbálnak némi manírt hozzátenni, de ez a hozzáállás, amit most már „Gyurcsánytalanítva” elkövetnek, az elképesztő.

Kiemelte, megfogalmazzák azt, hogy nekünk azért van szükségünk Ukrajnára, mert valaki külföldről ezt mondta. Az, hogy a magyar embereknek ez mennyire lenne jó, szerintük nem számít – tette hozzá. Kollégáink velős gondolatai után áttértek a Tisza-vezér mondataira is, aki Strasbourgban olyat mondott egy spanyol képviselőnek, lényegében „ökölbe szorult fejjel”, hogy nem volt mögötte semmiféle tartalom. Munkatársaink kimondták azt is, amire sokan gondolnak, hogy Magyar Péter csak akkor érzi jól magát, ha a lábai előtt fekszik mindenki.