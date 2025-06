Rapid délelőtti friss – Nem nyugszanak a tiszások + videó

A Tisza Párt EP-képviselője lényegében lehúzta azon a bizonyos árnyékszéken kétmillió magyar ember szavazatát, amelyet a Voks 2025-re leadtak, mert véleménye szerint ennek semmi értelme sincs. Máté Patrik arra is emlékeztetett, hogy Tarr korábban bevallotta, mivel a Tisza Pártnak nincs saját programja, ezért az Európai Néppártra támaszkodnak, amikor valamilyen döntést hoznak. Kertész Dávid szerint ez semmi más, mint a globalista tempó. Hozzátette azt is, hogy első körben, amikor a tiszások mondhatni „álnépszavazása” volt, akkor fontos volt számukra a voksolás, viszont ők csalták el az eredményeket, nyilván azt az eredményt hozták ki, ami nekik számított a cipősdobozokba bedobált fecnik alapján. Hozzátette azt is, hogy nem a magyar érdekeket képviselik, hanem azt, akit kvázi megparancsolnak nekik.

Kollégáink áttértek a szankciós csomagra is, az energiahordozókkal kapcsolatos kiéheztetés átlépte a vörös küszöböt. Hiába tudják az uniós országok, hogy mondhatni taccsara vágná őket ez a csomag, mégis kiállnak mellette és azt várják, hogy Magyarország vétózzon, mert akkor ezt is megússzák.