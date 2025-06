Rapid délutáni friss – Orbán Viktor nem viccel + videó

A miniszterelnök ismét határozottan kiállt és elmondta, nem akarjuk, hogy gyermekeink koporsóban jöjjenek haza Ukrajnából, de megpendített egy mondatot a tiszás Ruszin-Szendi Romuluszról is, aki nagy barátja az ukránoknak - emlékeztetett Máté Patrik. Hozzátette azt is, hogy a VOKS 2025 lezárásáig még négy nap van hátra és fel is tette a kérdést, miért fontos, hogy a magyar emberek véleményt mondjanak ebben a témában. Bálint Botond szerint a magyar emberek jelentős része nincs tisztában azzal, hogy milyen közel vagyunk egy háborúhoz. Hozzátette, ez számára a személyes emlékezések napja, ugyanis 1987 és 1989 között volt határőr, szerencsére ép bőrrel megúszta, de elmondta, volt olyan történet, amikor szökött szovjet katonákat kerestek Magyarországon és már ő is a teherautón ült csőre töltött fegyverrel, amikor jött a hír, hogy lefújták az akciót, ugyanis megtalálták a keresett személyeket. Nagyon kemény időszak volt - tette hozzá. Mint fogalmazott, az emberek ma már úgy gondolják, hogy mi bajuk lehetne, a háború messze van tőlük, miközben az ukránok minden erővel azon munkálkodnak, hogy másokat is belerángassanak a háborúba.

Közben Zelenszkij elnök Ausztriába látogatott. Bálint Botond sok cikket olvasott ezzel kapcsolatban és azt szűrte le, hogy az osztrákok lényegében semlegesek, de valahol mégis sodródnak a németek által kijelölt irányba.