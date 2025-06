Rapid extra – Orbán Viktor nézőpontja: Az ukránok ne játsszák meg a morál bajnokait + videó

Ha péntek, akkor Orbán Viktor miniszterelnök szokásos rádióinterjúját hallhatta mindenki.

A kormányfő nagyon kemény mondatokat használt, így például arról is, hogy ha Ukrajnát felvennék a NATO-ba, akkor minden tagállamnak részt kellene vennie a háborúban.

Orbán Viktor kőkeményen kijelentette, hogy magyar katonák ne lépjenek be két szláv nép csatározásába, mert azt senki sem szeretné, hogy koporsóban hozzák hazai fiainak. Kitért arra is, hogy Zelenszkijnek le kellene szállnia a magas lóról. A rádiós beszélgetést Néző László, a Magyar Nemzet főszerkesztője és Boros Bánk Levente, a Nézőpont Intézet politikai elemzési igazgatója szálazta szét.

Nevezhetjük mindennek a miniszterelnök szavait, de vidámságra nem adhat okot, sőt, inkább dermesztő minden gondolat. A magyar katonák halála egy ilyen helyzetben igencsak ördögtől való – jelentette ki Boros Bánk Levente. Hozzátette, hogy ezen héten készítettek egy felmérést a Nézőpont Intézetnél, ahol húsz érvet soroltak fel Ukrajna gyorsított és általában EU-s tagsága ellen. Számba vették, hogy a szomszédos ország milyen állapotban van és mennyire képes arra, amely az uniós csatlakozáshoz szükséges, különös tekintettel arra, hogy ez milyen hatással lenne hazánkra. Felsoroltak biztonsági kockázatokat, azt is, hogy milyen hatással lenne az életminőségünkre és a nyugdíjakra is. Kiemelte azt is, hogy ez egy nagyon tág kérdéskör, mert a járványügyi kockázatok is ide tartoznak.

Az ukrán egészségügy nincs a legjobb helyzetben, az oltottság sem megfelelő és olyan járványok is megjelentek, amelyek Európában már nincsenek.

De a szervezett bűnözés sem maradt ki a felmérésből, amelyről már nagyon sok szó esett az elmúlt időszakban, így a kiberbűnözés és a fegyverkereskedelem is terítékre került. Boros Bánk Levente emlékeztetett arra is, hogy az utóbbi időben nem beszéltünk arról, hogy az EU-nak van egy védelmi klauzulája. Hogy ez mit is jelent, podcastműsorunkban részletesen kifejtették, mint ahogy azt is, hogy Orbán Viktor miniszterelnök mindent megtesz azért minden fórumon részletesen az érdekeinkért, miközben Ukrajnának nincs más gondolata, minthogy befolyásolja a magyar embereket.