Dobrev Klárának valaki tartozik kétszáztízmillió forinttal

Ingóságok, védett műalkotások, régiségek nincsenek Dobrev Klára nevén, mindössze egy 2016-os gyártású Toyota RAV4-es autó, amelyet 2021-ben vásárolt. Ingatlan továbbra is több is van a DK elnökének a nevén, de van, amelyiknél jelezte, hogy a tulajdonjog rendezése folyamatban van – derül ki a most nyilvánosságra hozott vagyonnyilatkozatból, amelyet európai parlamenti képviselőként nyújtott be. A nyilatkozatnak van olyan pontja, amelyből kiderül, hogy tényleg válnak Gyurcsány Ferenccel.

Nyilvános Dobrev Klára vagyonnyilatkozata Fotó: Mirkó István

Továbbra is felerészben tulajdonosa Kötcsén a 3295 négyzetméteres telken lévő 267 négyzetméteres háznak. Ott van emellett a Budapest II. kerületében lévő, 161 négyzetméteres társasházi lakás, amelyhez 162 négyzetméternyi terasz tartozik, és amelyről a Gyurcsány házaspár nyilatkozta korábban, hogy azért vásárolták meg 2021-ben, mert eladják az Apró-villát, amely már túl nagy számukra. Itt megjegyzésként az szerepel, hogy a társasházzá alakítás és a tulajdonjog-rendezés folyamatban van.

Ugyanakkor még mindig szerepel a vagyonnyilatkozatban az Apró-villa, amelynek egyedüli tulajdonosa Dobrev Klára.

Dobrev 50 millióval tartozik a banknak, de lesz miből fizetnie

Ezenkívül csak követelések és pénzintézeti tartozások szerepelnek Dobrev Klára vagyonnyilatkozatában.

Van egy Gyurcsány Ferenccel közös bankszámlája, amelyen 6,5 millió forint van, itt az szerepel a megjegyzésben, hogy vagyonmegosztás folyamatban. Van még egy bankszámlája a DK elnökének, ezen majdnem 14 millió font van devizában, emellett egy 53 millió forintos bankhitele is van Dobrev Klárának.

A legérdekesebb része a vagyonnyilatokozatnak, hogy kiderül belőle,

valaki tartozik 210 millió forinttal neki,

ez a „más szerződés alapján fennálló pénzkövetelés” sorban található. Alant aztán Dobrev apró betűvel odaírta, hogy egy családtagnak adtak kölcsön, még Gyurcsány Ferenccel közösen, lakásvásárlásra ennyi pénzt.

A nyilatkozatból kiderül, hogy a DK elnökének csak az a jövedelme van, ami EP-képviselőként jár neki. Továbbra sem kap fizetést sem az Altus Portfólió Kft.-től, sem pedig az Új Köztársaságért Alapítványtól.