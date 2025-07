Egy templomot is súlyos kár ért a viharban

A vihar nemcsak lakóházakban okozott károkat, hanem templomokban is. Az egyik templomban ötven éve történt hasonló eset, most pedig már a helyreállításán dolgoznak – írja a Beol. A lap emlékeztetett, hogy 1975. június 16-án egy óriási vihar ledöntötte a kondorosi evangélikus templom toronysisakját. Azóta pedig tizenötmillió forintból megújult az óra számlapja és szerkezete is az egyéb korszerűsítés, felújítás mellett.

Megrongálta a vihar a kondorosi templomot (Fotó: Beol)

A pusztítás hétfőn megismétlődött, amikor lecsapott a vihar. Személyi sérülés szerencsére nem történt, de az egyházi építményben olyan helyen, a tető héjazatán keletkezett a kár, hogy

a helyreállítás nagy nehézségeket okoz.

A helyi evangélikus lelkész elmondta, hogy rengeteg segítő kézzel sikerült rendet tenni a templomkertben és a hozzá tartozó épületek körül.

A templom tetejéről palákat repített magával a szél, 40 négyzetméteren. Mivel 30 méter magasságban sérültek meg a törékeny palák, a helyreállítás is nagy odafigyelést igényel a balesetveszély miatt. Belül egyelőre nem találtak víztócsákat, de a vízszivárgás veszélye annál inkább fennáll, minél később sikerül megoldani a problémát.

