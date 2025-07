Továbbra is hallgat a Tisza Cipő a vele együttműködő Azahriah „fideszes véglényezéséről”

„Gyönyörűen süt a nap, mert ő is tudja, hogy már csak az igazán szektás, értelmileg és mentálisan is visszamaradott véglények maradtak, mint Fidesz-szavazók” – fogalmazott a közösségi médiában július elején Azahriah. A Magyar Nemzet ezt követően megkérte a balliberális énekes támogatóit és céges partnereit, hogy értékeljék a leírtakat. Köztük volt a Tisza Cipő is, amely „Tisza x Azahriah” néven közös ruházati kollekciót kínál a vásárlóinak, de a Vidák László vezette cég azóta sem válaszolt, mellyel az alapvető morális kötelezettségei elmulasztása mellett a fideszes vásárlóit is cserben hagyta.

A Tisza Cipő hallgatása annak tükrében sokatmondó, hogy a cég egyik nagykövete a Tisza Párt EP-kampányában is szerepet vállaló Szabó Kimmel Tamás. A balliberális színész korábban Karácsony Gergely kampányaiban is részt vett, menedzsere pedig Magyar Péter fővárosi közgyűlési képviselőjének, Gémes Szilviának Plum Art Consulting nevű cége.

Ezek után nem meglepő, hogy a balliberális színész tavaly moderátorként vállalt szerepet a Tisza Párt EP-képviselőit bemutató podcastsorozatban. Szabó Kimmel Tamás Bujdosó Andreával, Molnár Dániellel és Tarr Zoltánnal is készített interjút, melyek Magyar Péter YouTube-csatornájára kerültek fel.

A Tisza Cipő termékeit Magyar Péter is kedveli, a liberális politikus ugyanis rendszeresen mutatkozik a cég pólóiban: