Elbukott a polgármester-választáson, most mégis a Tisza Párt kaposvári képviselő-jelöltje lehet

A tavalyi önkormányzati választáson elbukott egyik polgármester-jelöltet indíthatja a Tisza Párt a kaposvári választókerületben képviselú-jelöltként, miután az eddig szóba került aspiránsok egyike sem alkalmas a pártvezetés szerint. Úgy tudjuk ezért, az előválasztási procedúra csupán színjáték lesz, Magyar Péterék mindenképpen Lőrincz Viktóriát, kadarkúti önkormányzati képviselőt hozzák ki győztesként.

2025. 11. 14. 15:59
Vészesen közeledik a Magyar Péter által bejelentett határidő a Tisza Párt egyéni képviselőjelöltjeinek megnevezésére. A hivatalos tájékoztatás szerint november 17-én, azaz hétfőn kerül nyilvánosságra az a névsor, akik közül majd kétfordulós szavazás után kikerülnek a 106 Országgyűlési Egyéni Választókerület (OEVK) tiszás jelöltjei. 

A többször elhalasztott időpont és a sajtóban megjelent hírek a jelöltállítási folyamat káoszáról azt igazolják, hogy rendkívül nehezen találnak Magyar Péterék olyan embereket, akik legalább az alapfeltételeknek megfelelnek.

A demokratikusnak beállított többfordulós procedúra ellenére nyilvánvaló, hogy a végső döntést a pártvezetés hozza meg a jelöltekről, hiszen vétójoggal rendelkezik az elnökség.

Csupa alkalmatlan önjelölt

A Tisza világára rálátó informátorunk szerint az ellenzéki elemzők szerint számukra nyerhető, Somogy vármegyei 1-es OEVK-ban, vagyis Kaposváron is nehezen megy a jelöltek kiválasztása, mivel az eddig felvetődött aspiránsok egyikét sem tartja alkalmasnak a pártvezetés.

Emlékezetes, hogy a Vadhajtások nevű portál a napokban írt arról, hogy kiszivárgott a három tiszás jelölt neve Kaposváron. A beérkezett információk szerint csupa alkalmatlan figura került képbe, akiket a cikkben így mutattak be: 

Kertész Zoltán hobbi DJ, telefonnepper tűnik a legvalószínűbb befutónak, akinek sameszai, Lengyel Ticiánó örökös munkanélküli grafikus és Kósa Roland kávéügynök, aki bárhol és bárkinek jó pénzért pörköli a kávéját.

A kaposvári tiszások szerint mindhármukat elsősorban a személyes előnyök hajtják: a választási siker esetén elérhető „zsíros” megbízások, megrendelések és pozíciók, nem pedig a tisz(t)a elvek.

Előhúzták a kalapból a bukott polgármester-jelöltet

Ezek fényében nem meglepő, hogy újabb név került elő, méghozzá olyan személy, 

aki 2024 június 9-én a Somogy 2. OEVK-hoz tartozó Kadarkúton indult és elbukott a polgármester-választáson. Most mégis úgy döntöttek Magyar Péterék, hogy Lőrincz Viktóriát indítják el Kaposváron jövő áprilisban az országgyűlési választáson.

A kétfordulós szavazás itt is csak a demokratikus látszatot és az adatbázis-építést szolgálja majd, értesülésünk szerint 

a pártvezetés döntése értelmében Lőrincz Viktóriának kell nyernie a házi versenyben.

A kiválasztott megbízható alapembernek számít, 2024 márciusától elkötelezett Magyar Péter és a Tisza Párt iránt. Ő alapította 2025 márciusában a Zselic Kapuja Tisza Szigetet Kadarkúton

A stílusa hagy némi kívánni valót maga után

Lőrinc Viktória 2024-ben független polgármesterjelöltként indult a kadarkúti önkormányzati választáson, de elveszítette azt, pedig június 1-től a saját Youtube-csatornáján egy 4 részből álló videósorozatot is indított, ami tulajdonképpen egy egybefüggő polgármesterjelölti bemutatkozó beszéd volt. 

A videósorozat első részében azzal kezdte a bemutatkozóját, hogy a stílusa hagy némi kívánnivalót maga után.

 A képviselő a közösségi médiában folyamatosan kritizálja a kadarkúti önkormányzatot, sokszor egészen szabad stílusban. Erről bejegyzések, kommentek sokasága és az ülésekről készült jegyzőkönyvek is tanúskodnak.

Mindent és mindenkit kritizál

Egy november 4-i Facebook-bejegyzését Nagy Feró 40 évvel ezelőtti dalszövegéből idézve kezdte: „Kadarkúti abszurd, vagy ahogy a nemzet Kossuth- díjas csótánya mondja: az igazat, az igazat- hopp, hopp, hopp.” A posztban egyébként azt állítja, hogy a fideszes helyi képviselők a testületi ülésen „szidják a rendszert”, majd az utcán, a nyilvánosság előtt egészen mást mondanak.

 Máskor a kadarkúti Óvoda vezetőjét bírálta, akit alkalmatlannak tart az intézmény vezetésére.

Februárban arról posztolt, hogy Kadarkútra is kivetették a szolidaritási adót, „Meghallgattam már sokszor, minden polgármester annyit ér, amennyi pénzt hoz, ezt most épp veszik el … Kíváncsian várom a költségvetés tárgyalásának következő fordulóját! Lesz itt minden, van itt pénz lovéra” írta bejegyzésében Lőrincz Viktória.

Közben szorgalmas pártaktivistaként dolgozik, október 23-ig a Talpra Magyarok! – TISZA Közössége csoportban osztotta meg a bejegyzéseit és személyesen is részt vett a Tiszta Hang nevű propagandakiadvány terjesztésében.

Nincs alkalmasabb jelölt

Tavaly júniusban azonban nem sikerült elnyernie a kadarkútiak bizalmát. 

A polgármesteri posztért indult független jelöltként és kiadós vereséget szenvedett Karsai Józseffel (Fidesz-KDNP) szemben.

A kormánypártok jelöltje csaknem 59 százalékkal nyert, 18 százalékkal megelőzve Lőrincz Viktóriát, aki a szavazatok 41 százalékát kapta. Magyar Péterék mégis benne látják a lehetőséget a kaposvári választókerület megszerzésére, vélhetően azért, mert egyszerűen nincs jobb jelöltjük, ami nem túl biztató hír a Tisza híveinek.

