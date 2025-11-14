Elbukott a polgármester-választáson, most mégis a Tisza Párt kaposvári képviselő-jelöltje lehet

Vészesen közeledik a Magyar Péter által bejelentett határidő a Tisza Párt egyéni képviselőjelöltjeinek megnevezésére. A hivatalos tájékoztatás szerint november 17-én, azaz hétfőn kerül nyilvánosságra az a névsor, akik közül majd kétfordulós szavazás után kikerülnek a 106 Országgyűlési Egyéni Választókerület (OEVK) tiszás jelöltjei.

A többször elhalasztott időpont és a sajtóban megjelent hírek a jelöltállítási folyamat káoszáról azt igazolják, hogy rendkívül nehezen találnak Magyar Péterék olyan embereket, akik legalább az alapfeltételeknek megfelelnek.

A demokratikusnak beállított többfordulós procedúra ellenére nyilvánvaló, hogy a végső döntést a pártvezetés hozza meg a jelöltekről, hiszen vétójoggal rendelkezik az elnökség.

Csupa alkalmatlan önjelölt

A Tisza világára rálátó informátorunk szerint az ellenzéki elemzők szerint számukra nyerhető, Somogy vármegyei 1-es OEVK-ban, vagyis Kaposváron is nehezen megy a jelöltek kiválasztása, mivel az eddig felvetődött aspiránsok egyikét sem tartja alkalmasnak a pártvezetés.

Emlékezetes, hogy a Vadhajtások nevű portál a napokban írt arról, hogy kiszivárgott a három tiszás jelölt neve Kaposváron. A beérkezett információk szerint csupa alkalmatlan figura került képbe, akiket a cikkben így mutattak be:

Kertész Zoltán hobbi DJ, telefonnepper tűnik a legvalószínűbb befutónak, akinek sameszai, Lengyel Ticiánó örökös munkanélküli grafikus és Kósa Roland kávéügynök, aki bárhol és bárkinek jó pénzért pörköli a kávéját.

A kaposvári tiszások szerint mindhármukat elsősorban a személyes előnyök hajtják: a választási siker esetén elérhető „zsíros” megbízások, megrendelések és pozíciók, nem pedig a tisz(t)a elvek.

Előhúzták a kalapból a bukott polgármester-jelöltet

Ezek fényében nem meglepő, hogy újabb név került elő, méghozzá olyan személy,

aki 2024 június 9-én a Somogy 2. OEVK-hoz tartozó Kadarkúton indult és elbukott a polgármester-választáson. Most mégis úgy döntöttek Magyar Péterék, hogy Lőrincz Viktóriát indítják el Kaposváron jövő áprilisban az országgyűlési választáson.

A kétfordulós szavazás itt is csak a demokratikus látszatot és az adatbázis-építést szolgálja majd, értesülésünk szerint

a pártvezetés döntése értelmében Lőrincz Viktóriának kell nyernie a házi versenyben.

A kiválasztott megbízható alapembernek számít, 2024 márciusától elkötelezett Magyar Péter és a Tisza Párt iránt. Ő alapította 2025 márciusában a Zselic Kapuja Tisza Szigetet Kadarkúton.