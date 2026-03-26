Folyamatosan bővül az áldozatsegítő rendszer: már több tízezer rászorulón segítettek

Az Igazságügyi Minisztérium vezetésével megvalósuló áldozatsegítő munka eredményeként 2025-ben több mint 45 ezer áldozatnak sikerült segítséget nyújtani – közölte Király Nóra, az áldozatsegítő központok kommunikációjáért felelős miniszteri biztos.

Forrás: MTI2026. 03. 26. 20:01
Baján, a rendőrkapitányság épületében alakítottak ki új áldozatsegítő pontot. Az ünnepélyes átadón jelen volt Király Nóra, az áldozatsegítő központok kommunikációjáért felelős miniszteri biztos is. 

Baja, 2026. március 26. Király Nóra, az áldozatsegítő központok kommunikációjáért felelős miniszteri biztos beszédet mond az új áldozatsegítő pont átadásán Baján 2026. március 26-án. MTI/Kacsúr Tamás
Király Nóra felidézte, két és fél éve született kormányhatározat az áldozatsegítő rendszer országos lefedettségének megteremtéséről, vagyis arról, hogy minden vármegyében működjön áldozatsegítő központ. Ezt a célt 

egy hónappal ezelőtt érték el, amikor Szekszárdon átadták a 20. központot.

Hangsúlyozta: a munka ezzel nem áll meg, folyamatosan nyitják az áldozatsegítő pontokat – „az áldozatsegítő központok kisgyermekeit” –, amelyek a rendőrség épületeiben működve segítik a bajbajutottakat. Céljuk, hogy minél több rászoruló gyors és közvetlen segítséget kapjon – tette hozzá.

Kiemelte, hogy az Igazságügyi Minisztérium vezetésével megvalósuló munkát számos szervezet támogatja, az együttműködő partnerek száma már meghaladja a 170-et. 

Az összefogás eredményeként 2025-ben több mint 45 ezer áldozatnak sikerült segítséget nyújtani.

A büntetőjog áldozatközpontúbbá tétele a cél

Tuzson Bence igazságügyi miniszter elmondta, hogy már húsz áldozatsegítő központ és hét áldozatsegítő pont működik országszerte. Hangsúlyozta: az áldozatsegítő központokban és pontokon a bűncselekmények áldozatai pszichológiai, jogi, valamint a kormányhivatalok rendszerén keresztül pénzügyi segítséget is kaphatnak.

Felidézte, hogy 

  • 2024-ben mintegy 35 ezer, 
  • míg 2025-ben már 45 ezer embernek 

tudtak segítséget nyújtani. 

A növekedés a rendőrséggel való együttműködésnek is köszönhető, mivel az áldozatok többsége ott értesül a lehetőségekről – fogalmazott, hozzátéve, hogy emiatt az áldozatsegítő pontokat igyekeznek a rendőrség épületeiben kialakítani, hogy a segítség gyorsabb és közvetlenebb legyen.

Hangsúlyozta, hogy az online csalások egyre elterjedtebbek, ezért ezekre kiemelt figyelmet fordítanak. Elmondta: 

három törvénycsomagot fogadtak el, amelyek felgyorsítják a büntetőeljárásokat, így az elcsalt pénz minél hamarabb visszajuthat az áldozatokhoz.

A bankok jogokat és kötelezettségeket kaptak a pénzek megállítására, a rendőrség intézkedési lehetőségeit pedig felgyorsították, és egyes esetekben az ügyészi jóváhagyás csak utólag szükséges – ismertette.

Kiemelte, hogy cél a büntetőjog áldozatközpontúbbá tétele, és ezeknek az intézkedéseknek köszönhetően már mintegy négymilliárd forintot sikerült visszaszerezni a károsultaknak.

Szólt arról is, hogy 

az erőszakos bűncselekmények áldozatainak védelmében további intézkedéseket hoztak.

 Példaként említette, hogy az elkövető szabadlábra helyezése előtt meg kell hallgatni a sértett véleményét, amelyet zártan kezelnek.

Fontos, hogy a segítség minél gyorsabban, egyszerűbben érkezzen az áldozatokhoz

Zsigó Róbert, a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára, egyben a térség fideszes országgyűlési képviselője arról beszélt, hogy a kormány kiemelt feladata a bűncselekmények számának csökkentése mellett az okozott károk enyhítése.

Ez azt jelenti, hogy támogatást kell nyújtani mindenkinek, aki valamilyen bűncselekmény áldozatává vált

– fogalmazott.

Hozzátette: 

a kormány határozottan elutasítja a kapcsolati erőszak minden formáját, és elkötelezett a bántalmazás visszaszorítása mellett.

Ennek érdekében az elmúlt 16 évben több mint háromszorosára bővült a kapcsolati erőszak áldozatait segítő ellátórendszer.

Kiemelte azt is, 

az áldozatsegítő központok célja, hogy a segítség gyorsabban és könnyebben eljusson a rászorulókhoz.

Kovács Ernő, Bács-Kiskun vármegye főispánja emlékeztetett arra, hogy a kecskeméti áldozatsegítő központot 2020-ban adták át, ugyanakkor a vármegye nagy kiterjedése miatt szükségessé vált egy újabb pont kialakítása Baján.

Felidézte, hogy a kormányhivatali rendszeren keresztül

  • 2022-ben 97 elbírált ügyből 63 esetben összesen több mint négymillió forinttal segítették az áldozatokat, 
  • majd 2025-ben már 281 ügy került hozzájuk, és 75 áldozatnak csaknem nyolcmillió forint támogatást nyújtottak.

Hangsúlyozta, hogy az esetek számának növekedése is mutatja: egyre nagyobb szükség van az áldozatsegítő rendszerre.

Arról is beszélt, hogy számos áldozatsegítő központban korábbi kormányhivatali munkatársak dolgoznak, ami előnyt jelent, mivel tapasztalattal és megfelelő szakmai végzettséggel rendelkeznek.

Gulyás Zsolt vármegyei rendőrfőkapitány arról beszélt, a rendőrség feladata nemcsak az elkövetők elfogása, hanem az is, hogy empatikusan forduljon a bűncselekmények áldozatai felé, ami hozzájárul a biztonságérzet javításához. Hangsúlyozta: a rendőrség az első, amely kapcsolatba kerül a sértettekkel, ezért fontos, hogy az áldozatokat a megfelelő segítséget nyújtó szervezetekhez irányítsák.

Kitért arra is, hogy 

az áldozatsegítő központokkal való együttműködés túlmutat az ügyek kezelésén, mivel közös képzésekkel és szakmai munkával segítik egymás tevékenységét.

Az eseményen Répássy Róbert, a minisztérium parlamenti államtitkára együttműködési megállapodást írt alá Hal Melindával, a Nemzeti Mentális Egészség Alapítvány képviselőjével, Gulyás Zsolt Bács-Kiskun vármegyei rendőrfőkapitánnyal pedig egy korábbi megállapodást erősítettek meg frissített tartalommal.

Borítókép: Áldozatsegítő pontot adtak át Baján (Fotó: MTI/Kacsúr Tamás)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
