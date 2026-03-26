Folyamatosan bővül az áldozatsegítő rendszer: már több tízezer rászorulón segítettek

Baján, a rendőrkapitányság épületében alakítottak ki új áldozatsegítő pontot. Az ünnepélyes átadón jelen volt Király Nóra, az áldozatsegítő központok kommunikációjáért felelős miniszteri biztos is.

Király Nóra, az áldozatsegítő központok kommunikációjáért felelős miniszteri biztos beszédet mond az új áldozatsegítő pont átadásán Baján 2026. március 26-án.

Király Nóra felidézte, két és fél éve született kormányhatározat az áldozatsegítő rendszer országos lefedettségének megteremtéséről, vagyis arról, hogy minden vármegyében működjön áldozatsegítő központ. Ezt a célt

egy hónappal ezelőtt érték el, amikor Szekszárdon átadták a 20. központot.

Hangsúlyozta: a munka ezzel nem áll meg, folyamatosan nyitják az áldozatsegítő pontokat – „az áldozatsegítő központok kisgyermekeit” –, amelyek a rendőrség épületeiben működve segítik a bajbajutottakat. Céljuk, hogy minél több rászoruló gyors és közvetlen segítséget kapjon – tette hozzá.

Kiemelte, hogy az Igazságügyi Minisztérium vezetésével megvalósuló munkát számos szervezet támogatja, az együttműködő partnerek száma már meghaladja a 170-et.

Az összefogás eredményeként 2025-ben több mint 45 ezer áldozatnak sikerült segítséget nyújtani.

A büntetőjog áldozatközpontúbbá tétele a cél

Tuzson Bence igazságügyi miniszter elmondta, hogy már húsz áldozatsegítő központ és hét áldozatsegítő pont működik országszerte. Hangsúlyozta: az áldozatsegítő központokban és pontokon a bűncselekmények áldozatai pszichológiai, jogi, valamint a kormányhivatalok rendszerén keresztül pénzügyi segítséget is kaphatnak.

Felidézte, hogy

2024-ben mintegy 35 ezer,

míg 2025-ben már 45 ezer embernek

tudtak segítséget nyújtani.

A növekedés a rendőrséggel való együttműködésnek is köszönhető, mivel az áldozatok többsége ott értesül a lehetőségekről – fogalmazott, hozzátéve, hogy emiatt az áldozatsegítő pontokat igyekeznek a rendőrség épületeiben kialakítani, hogy a segítség gyorsabb és közvetlenebb legyen.

Hangsúlyozta, hogy az online csalások egyre elterjedtebbek, ezért ezekre kiemelt figyelmet fordítanak. Elmondta:

három törvénycsomagot fogadtak el, amelyek felgyorsítják a büntetőeljárásokat, így az elcsalt pénz minél hamarabb visszajuthat az áldozatokhoz.

A bankok jogokat és kötelezettségeket kaptak a pénzek megállítására, a rendőrség intézkedési lehetőségeit pedig felgyorsították, és egyes esetekben az ügyészi jóváhagyás csak utólag szükséges – ismertette.