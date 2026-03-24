Kiengedhetik a börtönből a hírhedt magyar sorozatgyilkost

Harminckét éve történt az a gyilkosság, amelynek következményeit egy család a mai napig viseli. Az ügy most ismét előkerült, mert Bene László esetében újra felmerült, hogy elhagyhatja a börtönt. Erről hamarosan döntés születhet – írta az Origo.hu.

Bene László 32 év után ismét esélyt kap a szabadulásra. Fotó: FMH/Marosi Antal

Bene és társa, Donászi Aladár a kilencvenes évek elején több embert is megölt. Annak idején életfogytig tartó büntetést kaptak, amit bizonyos idő elteltével időről időre felülvizsgálnak. Bene esetében ez már többször megtörtént, de eddig minden alkalommal úgy ítélték meg, hogy nem térhet vissza a társadalomba. Donászi ezt már nem élte meg, évekkel ezelőtt a börtönben vetett véget az életének.

Az egyik áldozat édesanyja szerint Bene nem érdemel új esélyt. Úgy gondolja, ennyi idő után sem változott meg annyira, hogy biztonsággal vissza lehessen engedni az emberek közé. Szerinte a világ is teljesen más lett azóta, és ebbe a környezetbe sem tudna beilleszkedni.

A történtek a család más tagjaira is hatással voltak. Az áldozat édesapja a tragédia után megbetegedett, és később meghalt. Az anya így végül két gyermekét nevelte fel egyedül.

A gyilkosságsorozat első esete 1992 májusában történt. Bene és Donászi a Skála áruház pénzszállító taxiját támadta meg. Egy fiatal egyetemistát a helyszínen lelőttek, a sofőrre pedig menekülés közben lőttek rá, de ő túlélte. A pénzt végül nem szerezték meg. Néhány hónappal később két vadásszal is végeztek egy erdőben, mert attól tartottak, hogy felismerik őket. Donászi már korábban is követett el hasonló támadást, amelynek során egy rendőr meghalt, egy másik ember pedig megsérült.

Bene a korábbi megszólalásaiban azt mondta, hogy a börtönben az ember megtanul alkalmazkodni és a körülményekhez képest is boldog lenni. A szakértők szerint azonban továbbra is kérdés, hogy képes lenne-e új életet kezdeni odakint.

A két férfi kapcsolata már a bűncselekmények idején sem volt kiegyensúlyozott, és az elfogásuk előtt tovább romlott. Annak idején Bene még a társa meggyilkolását is fontolgatta.