Ezúttal 5,9 milliárd forintot ér a telitalálatos szelvény az e heti Ötöslottó sorsoláson. Legutóbb tavaly október 4-én volt telitalálat, azóta halmozódik a megnyerhető összeg – írja a Blikk.
Csaknem hatmilliárd forint az ötös lottó főnyereménye, mutatjuk az öt legritkábban megjátszott számot
Van egy-két taktika, amit érdemes átgondolni, mielőtt kitölti a szelvényt.
A portál összegyűjtötte azt is, hogy milyen taktikák mentén lehet érdemes tippelni, az egyik ilyen az, hogy a a legritkábban megjátszott számokat ikszeli a lapon. Az öt legritkábban megjátszott nyerőszám az alábbi:
- 5,
- 63,
- 80,
- 87,
- 88.
Egy másik taktika, ha a legrégebben kihúzott számok közül válogat, és hogy ne kelljen keresgélnie, ezeket is mutatjuk alább.
- 38,
- 69,
- 67,
- 84,
- 43.
Ugyanakkor felhívják a figyelmet arra is, hogy vigyázzon, mit kíván, olykor az a legnagyobb sorscsapás, ha megkapjuk, amit akarunk. Sokaknak az életébe hozott a főnyeremény bánatot, teljes anyagi megsemmisülést vagy akár különböző tragédiákat is. Erősítse meg tehát a lelkét arra az esetre, ha sikerrel járna.
