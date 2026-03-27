Csaknem hatmilliárd forint az ötös lottó főnyereménye, mutatjuk az öt legritkábban megjátszott számot

Van egy-két taktika, amit érdemes átgondolni, mielőtt kitölti a szelvényt.

Forrás: Blikk2026. 03. 27. 12:22
Ezúttal 5,9 milliárd forintot ér a telitalálatos szelvény az e heti Ötöslottó sorsoláson. Legutóbb tavaly október 4-én volt telitalálat, azóta halmozódik a megnyerhető összeg – írja a Blikk. 

A portál összegyűjtötte azt is, hogy milyen taktikák mentén lehet érdemes tippelni, az egyik ilyen az, hogy a a legritkábban megjátszott számokat ikszeli a lapon. Az öt legritkábban megjátszott nyerőszám az alábbi:

  • 5,
  • 63,
  • 80,
  • 87,
  • 88.

Egy másik taktika, ha a legrégebben kihúzott számok közül válogat, és hogy ne kelljen keresgélnie, ezeket is mutatjuk alább. 

  • 38,
  • 69,
  • 67,
  • 84,
  • 43.

Ugyanakkor felhívják a figyelmet arra is, hogy vigyázzon, mit kíván, olykor az a legnagyobb sorscsapás, ha megkapjuk, amit akarunk. Sokaknak az életébe hozott a főnyeremény bánatot, teljes anyagi megsemmisülést vagy akár különböző tragédiákat is. Erősítse meg tehát a lelkét arra az esetre, ha sikerrel járna. 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
