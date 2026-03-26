Háromnapos komplex járatellenőrzési akció zajlik csütörtöktől szombatig a Népligetet érintő járatokon – közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) csütörtökön.
Lesz nemulass a Népliget környékén a következő napokban, itt az oka
Bekapcsolódnak a rendőrök is.
A kiemelt ellenőrzés során rendőrök, jegyellenőrök, rendészek, minőségellenőrök és a BKV munkatársai a járműveken, továbbá a megállókban és az állomásokon is ellenőrzéseket végeznek. Az intézkedések célja a jegyellenőrzésen túl az is, hogy kiszűrjék az utazási feltételeket megszegő, a közösségi közlekedés rendjét megzavaró személyeket, emellett pedig a járművek állapotát és tisztaságát is ellenőrizzék.
A BKK tájékoztatása szerint a főváros egyik legforgalmasabb közlekedési csomópontjánál – a köztisztaságot és a közbiztonságot erősítő együttműködés részeként – csütörtökön tartottak ellenőrzést. A közös munkában a Budapesti Közművek köztisztasági és kertészeti szakterülete, a rendőrség, a közterület-felügyeletek és civil szervezetek vettek részt.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
