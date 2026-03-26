Vörös riasztás van érvényben a szomszédos országokban a rendkívüli időjárási viszonyok miatt

Téli útviszonyok uralkodnak több útszakaszon Gorski Kotar és Lika térségében, a tengerparton pedig erős szél fúj, ezért egyes járműkategóriák számára korlátozásokat vezettek be. A kedvezőtlen időjárás miatt több tengeri járat is szünetel.

Szlovéniában az ország északi részére a meteorológiai szolgálat a legmagasabb, vörös szintű riasztást adta ki az előrejelzett rendkívül erős szél miatt. Az egyes széllökések elérhetik az óránkénti 140 kilométeres sebességet, és fákat dönthetnek ki, tetőket rongálhatnak meg, valamint közlekedési és áramszolgáltatási zavarokat okozhatnak.