Két részre szakad ma Magyarország, legalábbis az időjárás szempontjából bizonyosan – írja a Köpönyeg. Kifejtik, míg keleten egy ideig kitart a tavasz, nyugaton csütörtökön dél környékén már az őszre emlékeztet az időjárás, de nagyon úgy tűnik, hogy lehet ezt még fokozni.
Akár húsz centiméter hó is hullhat még ma több nagyvárosban is idehaza + térkép
Képeken a lényeg, és a várható hóvastagság.
A Dunántúlon egyre több helyen esik az eső, miközben a hideg levegő egyre erősebben nyomul be északnyugat felől, emiatt jó eséllyel a magasabban fekvő területeken – így a Bakonyban és az Alpokalján – a csapadék halmazállapota átalakulhat. Az előrejelzés szerint a nyugati határszélen és a hegyvidéki területeken akár több centiméteres, tapadó hó is kialakulhat, Ajkán akár 17 centiméteres hóvastagsággal is számolhatnak az arra járók.
Az esőt előbb havas eső, majd egyre több helyen havazás váltja fel.
Közben keleten marad a tavasz, időnként a nap is kisüt, és a hőmérséklet akár 20 fok közelében alakulhat. Az ország nyugati és keleti része között akár 15 fokos különbség is kialakulhat, ami a szervezetünket is megterheli. Ha érdekli, hogy mitől ilyen különös ma az időjárás idehaza, arról a Köpönyeg cikkében bővebben is olvashat.
Ha ma kissé dekoncentráltnak, lassabbnak érzi magát, legyen elnéző. Ez a fajta hirtelen időjárás-változás megjelenhet a közérzetünkben és a hangulatainkban is. A frontérzékenyeknél jelentkezhetett fejfájás, migrén, fáradtság, levertség vagy akár vérnyomás-ingadozás is. Egyébként nem csak a Köpönyeg, a HungaroMet is figyelmeztetéseket adott ki több vármegyére is erős széllökések és csapadék miatt.
