Akár húsz centiméter hó is hullhat még ma több nagyvárosban is idehaza + térkép

A Dunántúlon egyre több helyen esik az eső, miközben a hideg levegő egyre erősebben nyomul be északnyugat felől, emiatt jó eséllyel a magasabban fekvő területeken – így a Bakonyban és az Alpokalján – a csapadék halmazállapota átalakulhat. Az előrejelzés szerint a nyugati határszélen és a hegyvidéki területeken akár több centiméteres, tapadó hó is kialakulhat, Ajkán akár 17 centiméteres hóvastagsággal is számolhatnak az arra járók.

Forrás: Köpönyeg

Az esőt előbb havas eső, majd egyre több helyen havazás váltja fel.

Közben keleten marad a tavasz, időnként a nap is kisüt, és a hőmérséklet akár 20 fok közelében alakulhat. Az ország nyugati és keleti része között akár 15 fokos különbség is kialakulhat, ami a szervezetünket is megterheli. Ha érdekli, hogy mitől ilyen különös ma az időjárás idehaza, arról a Köpönyeg cikkében bővebben is olvashat.