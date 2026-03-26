Átengedték az úton a babakocsis nőt, ám jött az agresszív „KRESZ-tudós” + videó

Egy babakocsit toló, és másik, biciklis kisgyermekét kézen fogva kísérő anyuka szeretett volt átkelni az út túlsó oldalára a 16. kerület egyik kertvárosi utcájában, ahol nem volt zebra a környékén. A kamerás autó vezetője (az elsőbbségéről lemondva) megállt, hogy átengedje őket, mire egy piros Fiat 500-as vezetője elkezdte megelőzni – rá kellett dudálni, hogy észlelje a veszélyt, és megálljon.

Ennyivel véget is érhetett volna a történet, ám, mint kiderült, a fiatosnak annyira mégsem volt sürgős dolga: keresztben megállt az úton, és elkezdte kioktatni a KRESZ-ről a kamerás autó vezetőjét. De vajon jól értelmezte-e a szabályokat? És ő maga az akcióval megsértette-e őket? Az alábbi, érdekes tanulságokkal szolgáló videóból kiderül.