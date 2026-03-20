Rossz emberrel kezdett az arcátlanul siető kamionos Tatán + videó

Tonnákban mérhető a veszély – hívta fel a figyelmet bejegyzésében a Komárom-Esztergom megyei rendőrség, miután közzétette az alábbi videót. Amint látható, a nyerges vontató sofőrje nem adta meg az elsőbbséget Tata egyik körforgalmában – esélyes, hogy az erőfölényével élt vissza, de az sem kizárt, hogy egyszerűen csak figyelmetlen volt. Laza kézmozdulattal elnézést is kért, de ez nem hatotta meg a (mint utóbb kiderült) civil járőrautóban utazó rendőröket: 26 ezer forintos bírságot kapott a kamionos, és bizonyára ennél is jobban fájhatott a jogosítványhoz rendelt hat büntetőpont.