autós hírkörforgalomelsőbbségkamionosbírság

Rossz emberrel kezdett az arcátlanul siető kamionos Tatán + videó

Úgyis nagyobb vagyok: nem adott elsőbbséget a nyerges vontató sofőrje, aztán jött a kínos meglepetés.

2026. 03. 20. 8:26
Fotó: Komárom-Esztergom vármegyei rendőrség
Tonnákban mérhető a veszély – hívta fel a figyelmet bejegyzésében a Komárom-Esztergom megyei rendőrség, miután közzétette az alábbi videót. Amint látható, a nyerges vontató sofőrje nem adta meg az elsőbbséget Tata egyik körforgalmában – esélyes, hogy az erőfölényével élt vissza, de az sem kizárt, hogy egyszerűen csak figyelmetlen volt. Laza kézmozdulattal elnézést is kért, de ez nem hatotta meg a (mint utóbb kiderült) civil járőrautóban utazó rendőröket: 26 ezer forintos bírságot kapott a kamionos, és bizonyára ennél is jobban fájhatott a jogosítványhoz rendelt hat büntetőpont.

 

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu