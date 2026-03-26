Éppen minden nagyon jól alakult a fővárosi focipályán, aztán egy pillanat alatt 180 fokot fordult a világ

Egy fővárosi focipályán sportolt egy hatvan év körüli férfi a közelmúltban, amikor hirtelen rosszul lett – írja a közösségi oldalán az Országos Mentőszolgálat. A férfi leült a pálya szélén, majd a földre zuhant és görcsrohamot kapott.
A csapattársai azonnal a segítségére siettek, mentőt hívtak, és a mentésirányítás segítségével légzésvizsgálatot végeztek. Ekkor már nem észleltek életjelet, így a mentésirányító azonnal újraélesztésre instruálta a bejelentőket, miközben riasztotta a legközelebbi esetkocsit.
az ellátáshoz még a pályánál kihelyezett félautomata defibrillátort is használták.
A mentők gyorsan a helyszínre értek és átvették az életmentést, ami az időben megkezdett mellkasi nyomásoknak köszönhetően sikerre vezetett. Ekkor megérkezett a rohamkocsi is, majd emelt szintű légútbiztosítás után a beteget végül stabil állapotban szállíthatták kórházba a mentők.
