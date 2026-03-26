Éppen minden nagyon jól alakult a fővárosi focipályán, aztán egy pillanat alatt 180 fokot fordult a világ

Egymást váltották a sportolók életmentés közben.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook/Országos Mentőszolgálat2026. 03. 26. 13:54
Egy fővárosi focipályán sportolt egy hatvan év körüli férfi a közelmúltban, amikor hirtelen rosszul lett – írja a közösségi oldalán az Országos Mentőszolgálat. A férfi leült a pálya szélén, majd a földre zuhant és görcsrohamot kapott.

A csapattársai azonnal a segítségére siettek, mentőt hívtak, és a mentésirányítás segítségével légzésvizsgálatot végeztek. Ekkor már nem észleltek életjelet, így a mentésirányító azonnal újraélesztésre instruálta a bejelentőket, miközben riasztotta a legközelebbi esetkocsit. 

A focicsapat egymást váltva küzdött a férfi életéért,

 az ellátáshoz még a pályánál kihelyezett félautomata defibrillátort is használták.

A mentők gyorsan a helyszínre értek és átvették az életmentést, ami az időben megkezdett mellkasi nyomásoknak köszönhetően sikerre vezetett. Ekkor megérkezett a rohamkocsi is, majd emelt szintű légútbiztosítás után a beteget végül stabil állapotban szállíthatták kórházba a mentők. 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
