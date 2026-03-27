molbenzinkúttankolás

Leáll a rendszer a Molnál: mutatjuk, mikor zárnak a kutak

A Mol tájékoztatása szerint informatikai rendszerátállást hajtanak végre, már az időpont is megvan. Az érintett időszakban a töltőállomások rövid időre zárva tartanak, és több szolgáltatás is szünetel majd.

Magyar Nemzet
2026. 03. 27. 11:48
Fotó: Vémi Zoltán
Informatikai rendszerátállást hajtanak végre a Molnál, a társaság tájékoztatása szerint az érintett időszakban a töltőállomások rövid időre, március 31-től április 1-re virradóan, várhatóan 23:00 és 00:30 között zárva tartanak. Emellett valamennyi (magyar és külföldi, valamint harmadik fél által kibocsátott) üzemanyagkártya elfogadása 22:00 és 5:30 között szünetel Magyarországon. A magyar üzemanyagkártyával a vásárlás ez alatt az idő alatt más kutakon és külföldi Mol-hálózatokon sem lesz lehetséges. 

MOL: az átmeneti leállás
 

Az átmeneti leállás alatt több szolgáltatás is szünetel

Az átmeneti leállás részleteivel kapcsolatban a Mol azt a tájékoztatást adta, hogy az átállás ideje alatt több további szolgáltatás átmenetileg nem lesz elérhető: 

  • a MOVE alkalmazásban elérhető vásárlások (például autópálya-matricák), 
  • a Plugee elektromos töltési szolgáltatás, valamint 
  • az Online Kártya Központ (OCC), emellett a kültéri fizetési terminálok (OPT) működése is szünetel.

 „A Mol mindent megtesz annak érdekében, hogy az átállás gyorsan és zökkenőmentesen történjen. Köszönjük ügyfeleink türelmét és megértését” – áll a vállalat közleményben.

A Mol közleménye kapcsán érdemes felidézni, hogy az iráni háború okozta energiapiaci sokk közvetlen hatásaitól az üzemanyagvásárlásnál a magyar családok védve vannak, miután kormányzati döntés nyomán maxiumban rögzített, védett áron tankolhatnak a hazai töltőállomásokon.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

