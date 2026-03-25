állatvédelem örökbefogadás

Új megoldás született a gazdátlan állatok örökbeadására

Elindult a gazditkeres.hu, amely egy helyen kapcsolja össze az állatvédő szervezeteket és az örökbefogadókat. A kezdeményezés célja, hogy átláthatóbbá és hatékonyabbá tegye a gazdátlan állatok örökbeadását.

Forrás: MTI2026. 03. 25. 22:50
Új országos digitális platform segíti a gazdátlan állatok örökbeadását: elindult a gazditkeres.hu oldal, amelynek célja, hogy egy helyen, átlátható módon kapcsolja össze az állatvédő szervezeteket és a leendő gazdikat – közölte a Közös ügyünk az állatvédelem Alapítvány.

A platform indulásakor már tíz állatvédő szervezet csatlakozott, köztük egyesületek, alapítványok, menhelyek és ebrendészeti telep is, és a csatlakozók köre folyamatosan bővül.

Az Ovádi Péter állatvédelemért felelős kormánybiztos szakmai közreműködésével és a Közös ügyünk az állatvédelem Alapítvány támogatásával elindított platformot a Gazditkeres.hu Állatvédő Alapítvány csapata hozta létre: állatbarátok, szakemberek és önkéntesek közössége, akiknek közös célja, hogy minden állatnak esélye legyen egy jobb életre. A kezdeményezés nonprofit alapon működik.

A fejlesztés mögött egy jól ismert probléma áll:

az örökbefogadható állatok hirdetései sokszor szétszórtan, nehezen követhetően jelennek meg, miközben a menhelyek túlterheltek,

az érdeklődők pedig elvesznek az információk között.

A közös felületen minden örökbefogadható állatot fényképekkel és akár videókkal is bemutathatnak, az örökbefogadás átlátható, gyors és egyszerű, az állatvédő szervezetek pedig saját felületet és új támogatási lehetőséget kapnak.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

