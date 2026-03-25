Hiánypótló intézkedés: Veszprémben elindul az állatorvosi ügyelet

Elindul az állatorvosi ügyelet március 30-án Veszprémben − közölte az állatvédelemért felelős kormánybiztos szerdán.

Ovádi Péter közleménye szerint március 30-tól heti négy alkalommal egészen éjfélig biztosít ügyeleti ellátást a Kedvenc Állatorvosi Rendelő a Közös ügyünk az állatvédelem Alapítvány támogatásának köszönhetően.

A rendelő hétfőtől csütörtökig éjfélig, pénteken és szombaton 22, vasárnap pedig 20 óráig várja az állatokat − tette hozzá.

A kormánybiztos hangsúlyozta, hogy a meghosszabbított nyitvatartás jelentős segítséget nyújt a sürgősségi ellátásban.

A projekt célja, hogy csökkentse az esti órákban eddig tapasztalható ellátási hiányokat, és gyors segítséget biztosítson a bajba jutott állatok számára Veszprémben és a térségben − fűzte hozzá.

„Az egyik leggyakoribb probléma, amellyel a gazdik szembesülnek, hogy az esti órákban nehéz megfelelő állatorvosi ellátást találni − ennek akár sok óra utazás és pénz az ára. Ezzel az együttműködéssel egy régóta fennálló hiányt pótolunk, és valós segítséget nyújtunk az állattartóknak, állatoknak” − fogalmazott a közlemény alapján Ovádi Péter.

Hozzátette: a térség országgyűlési képviselőjeként különösen fontos számomra, hogy a veszprémi és környékbeli állattartók biztonságban tudhassák kedvenceiket. Számos megkeresést kapott ezzel kapcsolatban az elmúlt időszakban, és örül, hogy megoldást tudtak találni.

Az állatorvosi ügyelet nemcsak Veszprémben, hanem a térség egészében gyorsabb és kiszámíthatóbb állatorvosi szolgáltatást tesz lehetővé, különösen az esti órákban jelentkező sürgős eseteknél − közölte a kormánybiztos.